Oscar 2026: quais filmes ainda estão no cinema?

A 98ª edição do Oscar já tem data marcada para o dia 15 de março. E quem quer chegar à cerimônia com o checklist de filmes completo precisa se preparar: 50 títulos receberam indicações em 2026.
Do total de nomeados, 14 filmes estão em cartaz nos cinemas, 24 já podem ser conferidos via streaming ou YouTube e 12 ainda não possuem previsão de estreia oficial em solo brasileiro, incluindo boa parte dos curtas-metragens.
Para os entusiastas da experiência imersiva da sala de cinema, a Casual EXAME separou um guia completo de onde assistir a todas as produções disponíveis nas telonas brasileiras.
- Sinopse: Dois homens obcecados por conspirações sequestram a CEO de uma grande empresa quando se convencem de que ela é uma alienígena que quer destruir a Terra.
- Indicações ao Oscar: Melhor Filme, Melhor Atriz (Emma Stone), Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Trilha Sonora Original.
- Total de indicações: 4
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Em cartaz nos cinemas
- Sinopse: William Shakespeare e a sua esposa, Agnes, celebram o nascimento do seu filho, Hamnet. No entanto, quando a tragédia atinge e Hamnet morre ainda jovem, isso inspira Shakespeare a escrever a sua obra-prima intemporal, Hamlet.
- Indicações ao Oscar: Melhor Filme, Melhor Direção (Chloé Zhao), Melhor Atriz (Jessie Buckley), Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino, Melhor Seleção de Elenco, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Trilha Sonora Original.
- Total de indicações: 8
Marty Supreme
Em cartaz nos cinemas.
- Sinopse: Marty Mauser, um jovem com uma ambição desmedida, está pronto para tudo para realizar seu sonho e provar ao mundo inteiro que nada é impossível para ele.
- Indicações ao Oscar: Melhor Filme, Melhor Fotografia, Melhor Direção (Josh Safdie), Melhor Ator (Timothée Chalamet), Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino, Melhor Seleção de Elenco e Melhor Roteiro Original.
- Total de indicações: 9
Em cartaz nos cinemas e disponível na Netflix.
- Sinopse: Ambientado em Recife no ano de 1977, O Agente Secreto se enquadra como um thriller político. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um foragido misterioso que volta ao Recife para reencontrar o filho. Em busca de paz, ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.
- Indicações ao Oscar: Indicado ao Oscar nas categorias de Melhor Elenco, Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Filme Internacional e Melhor Filme.
- Total de indicações: 4
Se eu tivesse pernas, eu te chutaria
Em cartaz nos cinemas selecionados.
- Sinopse: Com a vida desmoronando ao seu redor, Linda tenta lidar com a misteriosa doença de seu filho, seu marido ausente, uma pessoa desaparecida e um relacionamento cada vez mais hostil com seu terapeuta.
- Indicações ao Oscar: Melhor Atriz (Rose Byrne).
- Total de indicações: 1
Em cartaz nos cinemas.
- Sinopse: O conflito em Pandora aumenta quando Jake e Neytiri encontram uma nova e agressiva tribo Na'vi.
- Indicações ao Oscar: Melhor Efeitos Visuais e Melhor Figurino.
- Total de indicações: 2
Arco
Em cartaz nos cinemas.
- Sinopse: Arco é um menino de dez anos de um futuro pacífico que acidentalmente viaja no tempo para o ano de 2075. Ao descobrir um mundo em perigo, ele se une a uma jovem e seu robô cuidador em uma jornada para voltar para casa.
- Indicações ao Oscar: Melhor Animação.
- Total de indicações: 1
A Pequena Amélie
Em cartaz nos cinemas.
- Sinopse: Amélie é uma garotinha belga nascida no Japão. Graças ao seu amigo, Nishio-san, o mundo é repleto de aventura e descoberta. Em seu terceiro aniversário, um evento muda o curso de sua vida.
- Indicações ao Oscar: Melhor Animação.
- Total de indicações: 1
Sirât
Em cartaz nos cinemas.
- Sinopse: Luis está viajando pelo sul do Marrocos com seu filho, Esteban. Eles estão à procura de sua filha, que está desaparecida há cinco meses, vista pela última vez em um festival de dança no deserto.
- Indicações ao Oscar: Melhor Filme Internacional (Espanha) e Melhor Som.
- Total de indicações: 2
A Voz de Hind Rajab
Em cartaz nos cinemas selecionados e na Prime Video (valor adicional)
- Sinopse: Voluntários do Crescente Vermelho recebem um chamado de emergência. Uma menina de 5 anos está presa em um carro sob fogo cruzado em Gaza, implorando por socorro. Enquanto tentam mantê-la na linha, eles fazem tudo o que podem para enviar uma ambulância até ela. Seu nome era Hind Rajab.
- Indicações ao Oscar: Melhor Filme Internacional.
- Total de indicações: 1
Kokuho
Em cartaz nos cinemas.
- Sinopse: Após a morte de seu pai, líder de uma gangue yakuza, Kikuo, de 14 anos, é confiado aos cuidados de um famoso ator de cabúqui. Ao lado de Shunsuke, único filho do ator, ele decide se dedicar a esse teatro tradicional.
- Indicações ao Oscar: Melhor Cabelo e Maquiagem.
- Total de indicações: 1
Perfectly a Strangeness
Em cartaz nos cinemas.
- Sinopse: Na deslumbrante luminosidade de um deserto desconhecido, três burros descobrem um observatório astronômico abandonado e o universo. Uma exploração sensorial e cinematográfica do que uma história pode ser.
- Indicações ao Oscar: Melhor Curta Documentário.
- Total de indicações: 1