Oscar 2026: quais filmes ainda estão no cinema?

A 98ª edição do Oscar já tem data marcada para o dia 15 de março. E quem quer chegar à cerimônia com o checklist de filmes completo precisa se preparar: 50 títulos receberam indicações em 2026.

Do total de nomeados, 14 filmes estão em cartaz nos cinemas, 24 já podem ser conferidos via streaming ou YouTube e 12 ainda não possuem previsão de estreia oficial em solo brasileiro, incluindo boa parte dos curtas-metragens.

Para os entusiastas da experiência imersiva da sala de cinema, a Casual EXAME separou um guia completo de onde assistir a todas as produções disponíveis nas telonas brasileiras.

Sinopse: Dois homens obcecados por conspirações sequestram a CEO de uma grande empresa quando se convencem de que ela é uma alienígena que quer destruir a Terra.

Melhor Filme, Melhor Atriz (Emma Stone), Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Trilha Sonora Original. Total de indicações: 4

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Em cartaz nos cinemas

Sinopse: William Shakespeare e a sua esposa, Agnes, celebram o nascimento do seu filho, Hamnet. No entanto, quando a tragédia atinge e Hamnet morre ainda jovem, isso inspira Shakespeare a escrever a sua obra-prima intemporal, Hamlet.

Melhor Filme, Melhor Direção (Chloé Zhao), Melhor Atriz (Jessie Buckley), Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino, Melhor Seleção de Elenco, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Trilha Sonora Original. Total de indicações: 8

Marty Supreme

Em cartaz nos cinemas.

Sinopse: Marty Mauser, um jovem com uma ambição desmedida, está pronto para tudo para realizar seu sonho e provar ao mundo inteiro que nada é impossível para ele.

Melhor Filme, Melhor Fotografia, Melhor Direção (Josh Safdie), Melhor Ator (Timothée Chalamet), Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino, Melhor Seleção de Elenco e Melhor Roteiro Original. Total de indicações: 9

Em cartaz nos cinemas e disponível na Netflix.

Sinopse: Ambientado em Recife no ano de 1977, O Agente Secreto se enquadra como um thriller político. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um foragido misterioso que volta ao Recife para reencontrar o filho. Em busca de paz, ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

Indicado ao Oscar nas categorias de Melhor Elenco, Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Filme Internacional e Melhor Filme. Total de indicações: 4

Se eu tivesse pernas, eu te chutaria

Em cartaz nos cinemas selecionados.

Sinopse: Com a vida desmoronando ao seu redor, Linda tenta lidar com a misteriosa doença de seu filho, seu marido ausente, uma pessoa desaparecida e um relacionamento cada vez mais hostil com seu terapeuta.

Melhor Atriz (Rose Byrne). Total de indicações: 1

Em cartaz nos cinemas.

Sinopse: O conflito em Pandora aumenta quando Jake e Neytiri encontram uma nova e agressiva tribo Na'vi.

Melhor Efeitos Visuais e Melhor Figurino. Total de indicações: 2

Arco

Em cartaz nos cinemas.

Sinopse: Arco é um menino de dez anos de um futuro pacífico que acidentalmente viaja no tempo para o ano de 2075. Ao descobrir um mundo em perigo, ele se une a uma jovem e seu robô cuidador em uma jornada para voltar para casa.

Melhor Animação. Total de indicações: 1

A Pequena Amélie

Em cartaz nos cinemas.

Sinopse: Amélie é uma garotinha belga nascida no Japão. Graças ao seu amigo, Nishio-san, o mundo é repleto de aventura e descoberta. Em seu terceiro aniversário, um evento muda o curso de sua vida.

Melhor Animação. Total de indicações: 1

Sirât

Em cartaz nos cinemas.

Sinopse: Luis está viajando pelo sul do Marrocos com seu filho, Esteban. Eles estão à procura de sua filha, que está desaparecida há cinco meses, vista pela última vez em um festival de dança no deserto.

Melhor Filme Internacional (Espanha) e Melhor Som. Total de indicações: 2

A Voz de Hind Rajab

Em cartaz nos cinemas selecionados e na Prime Video (valor adicional)

Sinopse: Voluntários do Crescente Vermelho recebem um chamado de emergência. Uma menina de 5 anos está presa em um carro sob fogo cruzado em Gaza, implorando por socorro. Enquanto tentam mantê-la na linha, eles fazem tudo o que podem para enviar uma ambulância até ela. Seu nome era Hind Rajab.

Melhor Filme Internacional. Total de indicações: 1

Kokuho

Em cartaz nos cinemas.

Sinopse: Após a morte de seu pai, líder de uma gangue yakuza, Kikuo, de 14 anos, é confiado aos cuidados de um famoso ator de cabúqui. Ao lado de Shunsuke, único filho do ator, ele decide se dedicar a esse teatro tradicional.

Melhor Cabelo e Maquiagem. Total de indicações: 1

Perfectly a Strangeness

Em cartaz nos cinemas.