EXAME no Oscar de 2024: acompanhe a live ao vivo com os vencedores neste domingo

O Oscar 2024 acontece no próximo domingo, 10, com uma extensa lista de 53 filmes indicados em 23 categorias. Entre os favoritos, estão "Anatomia de uma Queda", "Pobres Criaturas", "Barbie", "Os Rejeitados" e "Oppenheimer", indicados em uma temporada do cinema de grandes estreias e bilheterias, da qual a EXAME fez parte em uma cobertura ativa.

Para comentar o maior prêmio do cinema, a EXAME realiza, pela primeira vez em seus 56 anos, uma transmissão ao vivo no YouTube e nas redes sociais. O evento contará com a presença de Paula Jacob, professora especialista em cinema e literatura no Museu da Imagem e Som (MIS), pelo viés da psicanálise e semiótica. Paula também é jornalista e já foi editora-chefe da Revista Cláudia, da Glamour e recentemente editora-adjunta da Vogue Brasil.

A apresentação será de Gilson Garret, repórter de cultura e estilo de vida da EXAME e Luiza Vilela, repórter especializada em cinema e streaming da EXAME.

A transmissão ao vivo começa às 21h30, no domingo, 10 de março. Acompanhe ao vivo pelo YouTube ou pelo X (antigo Twitter):

2023 foi o ano do cinema

O ano de 2023 ficou marcado como um período de resiliência para os estúdios e de história no mercado como um todo. Parte dessa conquista foi a estreia dupla de "Barbie" e "Oppenheimer", que só no Brasil, na semana de lançamento, levou mais de 2 milhões de pessoas para as salas de cinema, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex). Juntos, os dois filmes arrecadaram mais de US$ 2,2 bilhões em bilheteria em todo o mundo — sendo o filme da boneca responsável por US$ 1,4 bilhão de faturamento.

Outra parte, vindo na direção contrária, também veio das greves históricas de Hollywood, que balançaram os pilares da indústria. Em maio, os roteiristas cruzaram os braços por melhores condições de trabalho e os atores, em julho, seguiram o mesmo impulso. Vinculados ao maior sindicato da categoria, o SAG-AFTRA, que exigia um novo contrato para pagamentos por direitos de imagem no streaming e por uso de inteligência artificial, os atores e roteristas pararam a indústria do cinema por sete meses. A greve dos roteiristas foi encerrada em setembro de 2023 e a dos atores em novembro.

Todo o resultado desse ano emblemático da indústria cinematográfica se consagra, agora, na 96ª edição do Oscar. Veja abaixo a lista de indicados à premiação:

Veja a lista de filmes indicados ao Oscar de 2024

Melhor Filme

American Fiction

Anatomia de uma Queda

Barbie

Os Rejeitados

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Oppenheimer

Vidas Passadas

Pobres Criaturas

Zona de Interesse

Melhor Atriz

Annette Bening - NYAD

Lily Gladstone - Assassinos da Lua das Flores

Sandra Hüller - Anatomia de uma Queda

Carey Mulligan - Maestro

Emma Stone - Pobres Criaturas

Melhor Ator

Bradley Cooper - Maestro

Colman Domingo - Rustin

Paul Giamatti - Os Rejeitados

Cillian Murphy - Oppenheimer

Jeffrey Wright - American Fiction

Melhor Atriz Coadjuvante

Emily Blunt - Oppenheimer

Danielle Brooks - A Cor Púpura

America Ferrera - Barbie

Jodie Foester - NYAD

Da'Vine Jy Randolph - Os Rejeitados

Melhor Ator Coadjuvante

Sterling K. Brown - American Fiction

Robert De Niro - Assassinos da Lua das Flores

Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Ryan Gosling - Barbie

Mark Ruffalo - Pobres Criaturas

Melhor Direção

Justine Triet - Anatomia de uma Queda

Martin Scorsese - Assassinos da Lua das Flores

Christopher Nolan - Oppenheimer

Yorgos Lanthimos - Pobres Criaturas

Jonathan Glazer - Zona de Interesse

Melhor Filme Internacional

Io Capitano - Itália

Perfect Days - Japan

Sociedade da Neve - Espanha

The Teacher's Lounge - Alemanha

Zona de Interesse - Reino Unido

Melhor Figurino

Barbie

Assassinos da Lua das Flores

Napoleão

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhor Trilha Sonora

American Fiction

Indiana Jones e a Relíquia do Destino

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhor Som

Resistência

Maestro

Missão: Impossível - Acerto de Contas

Oppenheimer

A Zona de Interesse

Melhor Canção Original

"The Fire Inside" (Flamin' Hot)

"I'm Just Ken" (Barbie)

"It Never Went Away" (American Symphony)

"Wahzhazhe (A Song for My People)" (Assassinos da Lua das Flores)

"What Was I Made For?" (Barbie)

Melhor Roteiro Adaptado

Cord Jefferson - American Fiction

Greta Gerwig & Noah Baumbach,- Barbie

Christopher Nolan - Oppenheimer

Tony McNamara - Pobres Criaturas

Jonathan Glazer - A Zona de Interesse

Melhor Roteiro Original

Justine Triet & Arthur Harari - Anatomia de uma Queda

David Hemingson - Os Rejeitados

Bradley Cooper & Josh Singer - Maestro

Sammy Burch - Segredos de um Escândalo

Celine Song - Vidas Passadas

Melhor Animação

Elementos

Nimona

O Homem e a Garça

Robot Dreams

Homem-Aranha através do Aranhaverso

Melhor Curta de Animação

Letter to a Pig

95 Senses

Our Uniform

Pachyderme

War is Over (inspired by the music of John & Yoko)

Melhor Curta-Metragem em Live-Action

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White & Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Maquiagem e Penteado

Golda

Maestro

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Sociedade da Neve

Melhor Montagem

Anatomia de uma Queda

Os Rejeitados

Assassino da Lua das Flores

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhor Documentário

Bobi Wine: The People's President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

Melhor Documentário de Curta-Metragem

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nai Nai & Wai Po

Efeitos Visuais

Resistência

Godzilla Minus One

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Missão: Impossível - Acerto de Contas

Napoleão

Melhor Fotografia

El Conde

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhor Design de Produção

Barbie

Assassinos da Lua das Flores

Napoleão

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Que dia será a premiação do Oscar 2024?

A cerimônia do Oscar acontece no dia 10 de março, a partir das 22h (horário de Brasília), em Las Vegas (EUA).

