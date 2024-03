Lançamentos da Netflix em março de 2024: veja os filmes e as séries

As águas de março chegaram e, com elas, a Netflix divulgou a lista de filmes, séries, documentários, conteúdos infantis e animes que entram no catálogo em março. Para aqueles que curtem maratonar de noite ou no fim de semana, o clima de chuva desse mês será mais que convidativo.

Entre os principais destaques do mês estão os filmes "Astronauta", com Adam Sendler e a estreia de "Donzela", com Millie Bobby Brown. Já para as séries, são interessantes a estreia de "Magnatas do Crime", "O Problema dos 3 Corpos" e a terceira temporada de "Young Royals".

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix em março de 2024:

Séries que entram na Netflix em março

Magnatas do Crime | 07/03/2024

O Sinal | 07/03/2024

Vidrados - Temporada 4 | 08/03/2024

Rainha das Lágrimas (K-drama) | 09/03/2024

Young Royals - Temporada 3 | 11/03/2024

Bandidagem | 13/03/2024

Girls5eva - Temporada 3 | 14/03/2024

Chicken Nugget | 15/03/2024

A Batalha dos 100 - Temporada 2 | 19/03/2024

O Problema dos 3 Corpos | 21/03/2024

The Real Housewives of Salt Lake City - Temporada 1 | 27/03/2024

Filmes que entram na Netflix em março

O Astronauta | 01/03/2024

Ammonite | 01/03/2024

Meu Nome é Loh Kiwan | 01/03/2024

Donzela | 08/03/2024

Halloween Kills - O Terror Continua | 11/03/2024

Pedido Irlandês | 15/03/2024

Shirley para Presidente | 22/03/2024

Querido Evan Hansen | 27/03/2024

Exorcista de Aluguel - Páscoa | 27/03/2024

Jogo Bonito | 29/03/2024

O Salário do Medo | 29/03/2024

Documentários que entram na Netflix em março

The Netflix Slam | 03/03/2024

Dias de Golfe - Temporada 2 | 06/03/2024

Ponto de Virada - A Bomba e a Guerra Fria | 12/03/2024

Young Royals Forever | 18/03/2024

Conteúdo infantil que entra na Netflix em março

My Little Pony: Conta a Tua História - Temporada 2 | 01/03/2024

Hot Wheels: Velocidade Máxima! | 04/03/2024

Barbie: A Touch of Magic - Temporada 1 | 07/03/2024

A Série Pokémon - Horizontes | 07/03/2024

Os Casagrandes - O Filme | 22/03/2024

Animes que entram na Netflix em março