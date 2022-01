Os vencedores do Globo de Ouro 2022

O faroeste "Ataque dos Cães" e um remake de "Amor, Sublime Amor" ganharam os principais prêmios do Globo de Ouro no domingo, em uma cerimônia reduzida e realizada de forma privada, sem o tradicional glamour das maiores estrelas do cinema e da TV em Hollywood.

Atores, diretores e estúdios cinematográficos ignoraram em grande parte a premiação deste ano, após críticas em 2021 de que os organizadores, a Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood] (HFPA), tinha políticas éticas questionáveis e não contava com membros negros em seus quadros. A emissora NBC, que tradicionalmente transmitia o evento, optou por não transmiti-lo neste ano.

A HFPA, que se expandiu, diversificou seus quadros e reformulou suas práticas, anunciou suas escolhas em uma cerimônia em Beverly Hills realizada a portas fechadas. Os beneficiários das bolsas filantrópicas da HFPA se sentaram na platéia e anunciaram os vencedores. Os homenageados foram revelados através das mídias sociais e de um blog ao vivo.

"Amor, Sublime Amor", de Steven Spielberg, um conto de amor jovem ambientado entre gangues de rua rivais, foi premiado como melhor filme musical ou de comédia. Lançado pela Walt Disney, o filme ganhou três troféus no total, incluindo o de melhor atriz para Rachel Zegler.

O filme da Netflix "Ataque dos Cães" também ganhou três prêmios, incluindo o de melhor diretora para Jane Campion.

Outros prêmios por atuação foram para Will Smith, por interpretar o pai determinado das estrelas do tênis Venus e Serena Williams em "King Richard: Criando Campeãs", e para Nicole Kidman por seu papel como Lucille Ball em "Being the Ricardos". Andrew Garfield ganhou um prêmio de melhor ator por seu papel como o dramaturgo Jonathan Larson no musical "Tick, Tick... Boom!"

Para a televisão, a saga corporativa "Sucession" recebeu o prêmio de melhor drama e "Hacks", foi coroada como melhor comédia.

A Netflix liderou entre os estúdios com quatro prêmios para seus filmes. A HBO e a HBO Max conquistaram o maior número entre as produções televisivas, com seis.