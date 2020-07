“Os Simpsons” previram nota de R$ 200 no Brasil em episódio de 2014

A série Os Simpsons tem talento para prever o futuro. A animação adivinhou a nova cédula de R$ 200 aprovada pelo Conselho Monetário Nacional e anunciada pelo Banco Central nesta quarta-feira, 29.

A cena é exibida durante o 16º episódio da 25ª temporada, que foi ao ar em 2014. Em You Don’t Have to Live Like a Referee (Você Não Precisa Viver como um Árbitro), o personagem Homer se torna árbitro da Copa do Mundo e passa por testes de suborno no Brasil. Em um deles, oferecem ao pai da família Simpson uma pasta cheia de notas de R$ 200, mas ele se recusa a pegar a grana.

Nesse mesmo episódio, a série norte-americana mostra a derrota do Brasil para a Alemanha, por causa da lesão de um grande jogador. Seria mais uma previsão? A nova cédula brasileira deve entrar em circulação em agosto – e será estampada com a imagem de um lobo-guará.