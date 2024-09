Os novos relógios da IWC Schaffhausen que prometem ser os best-sellers da marca

Terminou no último domingo, 1º de setembro, o Watches and Wonders Shanghai, na China. Durante cinco dias, o salão recebeu mais de 10.000 visitantes. A edição de 2024 alcançou um alcance global ainda maior em relação à edição anterior. O engajamento nas redes sociais amplificou a exposição, expandindo sua audiência para mais de 85 milhões de pessoas e reforçando o evento como um dos principais da relojoaria mundial.

Outro fato que corrobora essa importância é a presença de espaços dedicados aos lançamentos. Maisons globais reservaram áreas privilegiadas para mostrar o que há de mais novo em suas coleções. Entre elas, a IWC Schaffhausen apresentou seu primeiro Portofino Cronógrafo 39 com pulseira de aço inoxidável e o Portofino Automatic Moon Phase 37 Year of the Snake, com seu mostrador bordô que harmoniza perfeitamente com a lua dourada de sua exibição de fases da lua.

Como são os dois lançamentos

IWC Portofino Cronógrafo 39 - IW391503

IWC Portofino Cronógrafo 39. (Divulgação/Divulgação)

A IWC apresenta seu primeiro Portofino Cronógrafo 39 com pulseira de aço inoxidável. Compacto e fácil de usar, o relógio combina uma caixa em aço inoxidável com um mostrador prateado e ponteiros banhados a ródio, além de uma complicação de cronógrafo esportivo. Se desejar, é possível substituir a pulseira por outra opção, pois o relógio está equipado com o sistema de troca rápida de pulseiras, tornando-o ainda mais adaptável a diversas ocasiões.

Preço: R$ 47.600.

IWC Portofino Automatic Moon Phase 37 Year Of The Snake - IW459604

IWC Portofino Automatic Moon Phase 37 Year Of the Snake. (Divulgação/Divulgação)

Para comemorar o início do Ano da Cobra, o sexto animal do zodíaco chinês, a IWC criou uma edição especial para a coleção Portofino. O Portofino Automatic Moon Phase 37 Year Of The Snake cativa com seu mostrador em tonalidade bordô, que harmoniza perfeitamente com a lua dourada de sua exibição da complicação das "Fases da Lua". O relógio apresenta uma pulseira de couro bovino preto e bordô e está limitado a apenas 500 peças, tornando-o uma peça digna dos aficionados por relógios luxuosos e exclusivos. Também é possível substituir a pulseira por outras opções graças ao sistema de troca rápida de pulseiras.

Preço: R$ 55.000.