Por que a maior fabricante de iates de luxo do mundo escolheu o Brasil para lançar barco milionário?

O Grupo Azimut | Benetti, com sede na Itália, é um dos maiores fabricantes de embarcações do mundo. No segmento de iates de luxo, está no topo, segundo o The Global Order Book, que analisa as encomendas de barcos em todo o planeta. O grupo está presente em mais de 70 países, por meio de uma rede de 138 centros de vendas e assistência. Desde 2010, conta com uma fábrica no Brasil que produz embarcações entre 51 e 100 pés.

O país é estratégico não só do ponto de vista de produção, mas também como mercado consumidor. Tanto é que o Brasil foi escolhido para lançar a nova versão do Azimut Fly 56. A atualização do modelo, que está entre os mais vendidos pela marca, será apresentada durante o São Paulo Boat Show 2024, que ocorrerá entre os dias 19 e 24 de setembro na capital paulista.

Francesco Caputo, CEO da Azimut Yachts no Brasil, explica que o Brasil está entre os principais mercados da empresa, por isso é tão importante fazer este lançamento. Ele também destaca que, após o lançamento, o barco será vendido nos mais de 70 países onde a marca está presente.

"Este é mais um marco para a Azimut Yachts porque apresentaremos ao mundo uma joia altamente complexa, que envolveu o trabalho de mais de 100 colaboradores. Prezamos pela máxima qualidade em cada detalhe e, em conjunto com a Itália, a indústria brasileira se superou mais uma vez ao trazer aos nossos clientes mais um exemplo de exclusividade, conforto e sofisticação para o lazer sobre as águas. E isso é tudo o que o consumidor brasileiro demanda", diz Caputo.

Azimut Fly 56. (ALESSANDRO GUERRIERI, PAOLO PETRIGNANI /Divulgação)

Como é o Azimut Fly 56

O iate é equipado com motores D11 IPS 950, da Volvo Penta, que oferecem eficiência superior ao sistema de propulsão tradicional, reduzindo o consumo de combustível e as emissões de carbono. Além disso, utiliza fibra de carbono em várias peças, o que contribui para a leveza e eficiência do barco.

Móveis de design italiano exclusivos, linhas fluidas e cores suaves, além de acabamentos primorosos, refletem o DNA da marca. O novo modelo foi pensado para promover máxima integração e conforto para o proprietário e seus convidados, tanto em momentos de confraternização quanto de privacidade.

O iate apresenta um conceito open, com perfeita conexão entre a praça de popa e as áreas de refeições, estar e banho de mar. As amplas janelas realçam o contato com a natureza, a iluminação e o design. Conta ainda com um amplo flybridge, cabines para pernoite e avançados sistemas de controle que facilitam o gerenciamento do iate.