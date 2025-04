Asteroide maior que Pão de Açúcar passa 'perto' da Terra neste sábado; veja horário e onde assistir

Um asteroide com tamanho estimado entre 360 e 800 metros – maior que o morro do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro – passará relativamente perto da Terra neste sábado, 5 de abril.

Chamado de 2025 BC10, rochedo cruzará o céu a cerca de 3,7 milhões de quilômetros do nosso planeta, o equivalente a 9,6 vezes a distância entre a Terra e a Lua — um valor considerado próximo pela astronomia.

De acordo com informações da NASA, corpos celestes que passam a menos de 7,5 milhões de quilômetros da Terra são classificados como NEOs (“objetos próximos da Terra”, em inglês). Quando têm mais de 150 metros, também entram na categoria de “potencialmente perigosos”.

Apesar do nome, isso não significa ameaça imediata. Esses asteroides apenas passam a ser monitorados com mais atenção, por meio de cálculos detalhados de suas trajetórias. No caso do 2025 BC10, não há risco de colisão.

Asteroides são fragmentos rochosos remanescentes da formação do Sistema Solar. A maioria orbita entre Marte e Júpiter, no chamado cinturão de asteroides. Outros, como o 2025 BC10, têm órbitas que se aproximam da Terra.

Esse asteroide foi descoberto recentemente, em 28 de janeiro. No último domingo, 30, ele foi fotografado por um dos telescópios do projeto italiano, aparecendo como um ponto de luz em meio às estrelas, que surgem com rastros.

A NASA já calculou a trajetória de todos os asteroides potencialmente perigosos conhecidos e afirma que nenhum representa risco de colisão com a Terra nos próximos 100 anos. A passagem do 2025 BC10, portanto, é apenas uma oportunidade segura e interessante de observar um grande visitante espacial.

Que horas é a passagem asteroide e onde assistir ao vivo?

A aproximação máxima do asteroide ocorrerá neste sábado, 5, às 7h12 (horário de Brasília). Mesmo distante, o evento é uma excelente oportunidade de observação e será acompanhado por telescópios ao redor do mundo.

Quem quiser ver o asteroide em tempo real pode acompanhar a transmissão gratuita e ao vivo do Projeto Telescópio Virtual, da Itália, pelo canal do projeto no YouTube, a partir das 17h (horário de Brasília), quando o objeto já estiver se afastando.