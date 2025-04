Agenda cultural em São Paulo: shows, peças e exposições para o fim de semana

Desde quarta-feira, 2, São Paulo recebe uma das maiores feiras de arte da América Latina, a SP-Arte. O evento se estende até domingo, 6, na Bienal do Parque Ibirapuera, com mais de 102 galerias nacionais e internacionais. Já no Sesc Pompeia, a cantora Alaíde Costa apresenta seu novo trabalho Uma Estrela Para Dalva. Confira os eventos para o fim de semana na cidade.

Arte

SP-Arte

Consolidada como a principal feira de arte e design brasileiro, a SP-Arte chega à 21⁠ª edição como um termômetro para tendências do setor ao longo do ano. Entre os dias 2 e 6 de abril, cerca de 200 expositores participam do evento, incluindo galerias de arte, estúdios de design, editoras e instituições culturais. Neste ano, a feira amplia sua estrutura com o Palco SP-Arte, espaço dedicado a debates sobre mercado e colecionismo.

“O Palco SP-Arte é uma das grandes novidades da edição. Trata-se de um novo fórum para colecionadores e apaixonados por arte e design. O terceiro andar será ampliado e se transformará num grande lounge aberto ao público da feira, com espaços para relaxar, conversar e recuperar as energias. Por lá também teremos conversas sobre arte, mercado e colecionismo com nomes nacionais e alguns convidados internacionais que vêm especialmente para participar dessa programação”, diz Fernanda Feitosa, criadora e diretora da SP-Arte.

Entre as galerias participantes estão Almeida & ­­Dale, Fortes D’Aloia & Gabriel, Mendes Wood DM e Luisa Strina, além de nomes da nova geração, como Flexa e ­Mitre. “Constatamos um crescimento nas vendas de 70% em relação à edição passada. Interessante observar que comercializamos obras de artistas consagrados e jovens talentos em início de carreira. Sinal de que o público e os colecionadores da feira hoje têm um perfil mais diversificado do que nas edições anteriores”, diz André Millan, galerista da Galeria Millan, sobre a última edição e com boas perspectivas para 2025.

Itaú Cultural

Ocupação Ana Mae Barbosa

Dedicada à arte-educadora que lhe dá nome, a Ocupação Ana Mae Barbosa reúne mais de 300 itens para seguir um percurso que a levou a se tornar precursora da arte-educação no Brasil, em 70 anos de carreira até hoje. Encontram-se na mostra documentação histórica, materiais audiovisuais, livros disponibilizados para manuseio — só os publicados por ela, são mais de 30 —, obras, documentos nunca vistos, desenhos, catálogos, jornais, cadernos e curiosidades, como caricaturas que artistas de todo mundo fizeram em sua homenagem. Também, 12 dos cerca de 600 colares, que ela foi adquirindo ou recebendo em suas viagens pelo Brasil e exterior. Ana os usa cotidianamente como símbolos da sua construção identitária e pelo seu apreço pessoal pela interculturalidade.

Ana Mae foi aluna de Paulo Freire em Recife, em 1954, quando lecionou em um curso preparatório para um concurso para professores primários da Secretaria de Educação de Pernambuco. A partir dali ela mergulhou no ofício de arte-educadora, mantendo sempre um diálogo com a pedagogia freiriana. Além de referência, Freire se tornou um grande amigo.

Serviço: Ocupação Ana Mae Barbosa. De 2 de abril a 13 de julho. Piso 2. Avenida Paulista, 149, próximo à estação Brigadeiro do metrô

Galeria Nara Roesler

A mostra Isaac Julien — Lina Bo Bardi — A Marvellous Entanglement — Photographs & Collages na Nara Roesler apresenta 20 obras, 16 delas totalmente inéditas, derivadas do filme Lina Bo Bardi – A Marvellous Entanglement (2019). As novas colagens do cineasta e artista britânico Sir Isaac Julien (1960), apresentadas pela primeira vez, se destacam pelo uso singular das cores, evocando diversos motivos poéticos e ecológicos na obra de Lina Bo Bardi.

A mostra na Nara Roesler ocorre simultaneamente à exibição inédita no Brasil, no Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp), da videoinstalação, com nove telas, do filme Lina Bo Bardi – A Marvellous Entanglement, de Isaac Julien, no novo anexo do Museu, o edifício Pietro Maria Bardi.

Desse modo, o público poderá ter contato com cenas complementares do mesmo trabalho de Julien. Tanto no filme como nas fotografias e colagens, Lina é representada em diferentes estágios de sua vida por Fernanda Montenegro e Fernanda Torres. No filme, as atrizes leem textos adaptados dos escritos da arquiteta ítalo-brasileira, envolvendo os espectadores em uma narrativa que se baseia em uma citação de Lina Bo Bardi: “O tempo não é linear, é um maravilhoso emaranhado no qual, a qualquer momento, fins podem ser escolhidos e soluções inventadas, sem começo nem fim”.

Serviço: Exposições “Isaac Julien – Lina Bo Bardi – A Marvellous Entanglement – Photographs & Collages”. Até: 24 de maio de 2025. Entrada gratuita. Avenida Europa, 655. De segunda a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 11h às 15h. Telefone : 55 (11) 2039 5454

1 /7 (Vila Selvagem)

2 /7 (Vila Naiá)

3 /7 (Tivoli Praia do Forte)

4 /7 (Castelo Saint Andrews)

5 /7 (Makena Hotel)

6 /7 (Koloa Hotel)

7/7 Hotel BA'RA. (Hotel BA'RA.)

Shows

Sesc Pompeia

Uma Estrela Para Dalva é o novo trabalho da cantora Alaíde Costa. Com lançamento previsto para maio, a artista de 89 anos presta homenagem a Dalva de Oliveira. Serão duas apresentações no Sesc Pompeia, no sábado, das 5h às 21h, e no domingo, das 6h às 18h, em que o público conhecerá o repertório do disco em primeira mão.

R. Clélia, 93 - Água Branca, São Paulo. Credencial Plena, R$ 21; meia-entrada, R$ 35 e inteira, R$ 70.

Teatro

Itaú Cultural

O Itaú Cultural recebe até domingo, 6, a peça Tudo Acontece numa Segunda-Feira de Manhã, texto do dramaturgo e ator Vinícius Piedade, com direção de Silvana Garcia. O espetáculo, que integra a primeira parte da trilogia Pessoas Trabalhando, mistura humor e ironia para refletir sobre a crueldade dos processos seletivos no campo profissional, expondo os limites extremos enfrentados pelos candidatos a uma vaga de emprego.

Serviço: Espetáculo Tudo Acontece Numa Segunda-feira de Manhã. Sábado às 20h e domingo às 19h. Sala Itaú Cultural (Piso Térreo). Entrada gratuita, ingressos em itaucultural.org.br. Avenida Paulista, 149, próximo à estação Brigadeiro do metrô