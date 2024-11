De geopolítica a autoajuda: os livros preferidos dos CEOs em 2024

Fim de ano é uma época tradicional para "listas sobre tudo". Livros não poderiam estar de fora desse tipo de compilado.

A Bloomberg divulgou os 49 livros melhores livros do ano na visão de alguns dos CEOs mais importantes do mundo. Confira alguns destaques:

José María Álvarez-Pallete, presidente e CEO, Telefónica SA, escolheu A Nova Guerra Fria: Como a Competição entre os EUA e a China Moldará Nosso Século, de Robert Niblett. O livro mostra as rápidas mudanças que estão acontecendo no mundo, algumas delas nos levando a um "território desconhecido" e aborda perspectivas para entendermos melhor o que está se passando.

Maurie McInnis, presidente da Universidade de Yale, escolheu The Burning Earth: A History, de Sunil Amrith, sobre como nosso planeta e sociedade foram moldados pelos efeitos da guerra, a busca pelo lucro, a marcha da tecnologia e a extração e movimentação de recursos naturais.

Charles Stewart, CEO da Sotheby’s, escolheu The Demon of Unrest: A Saga of Hubris, Heartbreak, and Heroism at the Dawn of the Civil War, de Erik Larson, que mostra um relato detalhada do período entre a eleição de Abraham Lincoln e a batalha de Fort Sumter, que marcou a abertura da Guerra Civil nos EUA. Aqui, temos um mundo onde a tomada de decisões poderia levar dias ou semanas com base em cartas, telégrafos e relatos de terceiros.

John Mackey, cofundador da Whole Foods Market e CEO da Love.Life, um clube de bem-estar integrado, escolheu Como não envelhecer: a abordagem científica para ficar mais saudável à medida que envelhece, de Michael Greger, que explora a ciência por trás do envelhecimento e como potencialmente retardar seus efeitos por meio da nutrição e do estilo de vida. Ele examina o envelhecimento no nível molecular e apresenta uma abordagem baseada em evidências para estender sua expectativa de vida saudável.

Francesca Cornelli, reitora da Northwestern University Kellogg School of Management e Bill Ford, presidente e CEO da General Atlantic Service Co, uma gestora de ativos alternativos, escolheram o mesmo livro: The Longevity Imperative: How to Build a Healthier and More Productive Society to Support Our Longer Lives, de Andrew Scott. A obra explica que, à medida que a expectativa de vida aumenta, todos nós precisamos entender as consequências — e oportunidades. Os executivos celebram as inovações que isso trará para a educação empresarial.

Além disso, reformula a discussão sobre o envelhecimento em direção a como estender nossos anos saudáveis ​​— nossa "expectativa de saúde" — em vez de apenas prolongar nossa expectativa de vida.