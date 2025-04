Os 10 carros zero quilômetro mais procurados e desejados pelos brasileiros

Em um cenário em que os consumidores continuam em busca de novos veículos, o mercado de carros zero quilômetro no Brasil segue aquecido em 2025. Segundo dados do Webmotors Autoinsights, a plataforma especializada em informações sobre o setor automotivo, o Hyundai Creta foi o carro mais procurado pelos brasileiros no primeiro trimestre deste ano. Com 12,3% das buscas totais, o modelo da Hyundai se consolidou como o preferido entre os carros zero quilômetro.

Logo atrás, na segunda posição, está o Toyota Corolla Cross, que registrou 11,44% do total de buscas. O modelo, que combina o conforto e a robustez de um SUV com a confiabilidade do Corolla, continua atraindo a atenção dos consumidores que buscam um veículo espaçoso e com bom custo-benefício. Em seguida, aparece o Toyota Corolla, com 11,43% das preferências, consolidando sua posição como um dos carros mais tradicionais e procurados no Brasil.

A Ford Ranger ocupa o quarto lugar, com 11,07% das buscas. A picape da Ford segue sendo um dos modelos mais desejados no Brasil, especialmente entre aqueles que buscam um carro mais robusto para trabalho e lazer. O Volkswagen Nivus, um dos SUVs compactos mais recentes da marca, ficou em quinto lugar com 10,37% das pesquisas, refletindo a crescente demanda por modelos mais modernos e com apelo tecnológico.

O Volkswagen T-Cross também segue forte entre os consumidores, ocupando a sexta posição, com 8,99% das buscas. O modelo, que já é conhecido pelo seu design moderno e bom desempenho, tem conquistado cada vez mais os brasileiros que buscam um SUV compacto. Já o Volkswagen Polo, com 8,86% das buscas, segue sendo um dos preferidos no segmento de hatchbacks.

10 modelos zero quilômetro mais procurados do Brasil

1. Hyundai Creta 12,6%

2. Toyota Corolla Cross 11,44%

3. Toyota Corolla 11,43%

4. Ford Ranger 11,07%

5. Volkswagen Nivus 10,37%

6. Volkswagen T-Cross 8,99%

7. Volkwagen Polo 8,86%

8. Honda Civic 8,84%

9. Honda HR-V 8,52%

10. Jeep Compass 8,17%

Os carros mais desejados do ranking EXAME Casual

Na última edição do ranking EXAME Casual, os jurados elegeram os carros mais desejados em três faixas de preço: até R$ 150.000, entre R$ 150.000 e R$ 300.000, e acima de R$ 300.000. Na faixa de até R$ 150.000, o BYD Dolphin Mini foi o grande vencedor. O modelo se tornou um verdadeiro sonho de consumo dos brasileiros pela sua versatilidade e praticidade, especialmente para uso urbano e trajetos curtos. Com autonomia de 280 quilômetros, segundo o Inmetro, o modelo se destaca como uma excelente opção no segmento de carros elétricos acessíveis.

Na faixa de preço intermediária, entre R$ 150.000 e R$ 300.000, a Rampage Rebel Ignition foi eleita o carro mais desejado. Ideal para quem busca robustez sem exagero de tamanho, a picape é equipada com motor 2.0L Hurricane 4 Turbo a gasolina, que entrega 272 cavalos de potência. Com tração 4x4, o modelo distribui automaticamente a força entre os eixos e ainda oferece opção de redução para terrenos de baixa aderência.

Para os modelos acima de R$ 300.000, o destaque foi o Purosangue, primeiro SUV da Ferrari. O modelo mantém as características esportivas da marca, com ultraluxo presente em cada detalhe. No aspecto técnico, o câmbio de oito marchas, derivado da Fórmula 1, garante performance e agilidade excepcionais. O Purosangue acelera de zero a 100 km/h em 3,3 segundos, chega a 200 km/h em 10,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 300 km/h, refletindo toda a potência e exclusividade da Ferrari.