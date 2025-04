Argentina Catena Zapata é eleita a marca de vinho mais admirada do mundo; veja ranking

A vinícola argentina Catena Zapata foi eleita a marca de vinho mais admirada do mundo em 2025, segundo o ranking da Drinks International, revista especializada que acompanha o mercado de bebidas desde 1967. Esta é a primeira vez desde 2020 que a marca lidera a lista, após ter ficado em segundo lugar no ano passado. Entre as 10 mais admiradas, a vinícola chilena Concha Y Toro foi a outra representante da América do Sul. Nenhuma vinícola brasileira apareceu no ranking.

Na publicação, a revista descreveu a Catena Zapata como uma marca que alcançou uma distribuição global, mantendo, no entanto, sua independência e inovação, o que a torna um grande símbolo para a indústria vitivinícola.

A italiana Gaja, que subiu oito posições no ranking anterior, ficou em segundo lugar, além de receber o prêmio de Marca de Vinho Mais Admirada da Europa. A veterana La Rioja Alta, da Espanha, completou o pódio.

O ranking foi elaborado com base nos votos de cerca de 100 especialistas do setor, incluindo sommeliers, compradores, atacadistas e jornalistas. “A cada ano, o grupo da nossa Academia se torna mais forte, e acredito firmemente que ele representa a coleção mais confiável de especialistas independentes em vinhos do setor”, afirma o editor da Drinks International, Shay Waterworth.

A lista de 2025 apresentou duas novas marcas: Screaming Eagle, dos EUA, e Tyrrell's, da Austrália, que recebeu o prêmio de Highest New Entry. O prêmio de Highest Climber foi para Sassicaia, que voltou à lista após ter ficado de fora em 2024, ocupando a sétima posição.

As 10 marcas de vinho mais admiradas do mundo:

1- Catena , Argentina (subiu uma posição)

2- Gaja , Itália (subiu 8 posições)

3- La Rioja Alta , Espanha (subiu 8 posições)

4- Antinori , Itália (manteve a posição)

5- Familia Torres , Espanha (caiu 4 posições)

6- Penfolds , Austrália (caiu 3 posições)

7- Sassicaia , Itália (novidade)

8- Domaine de la Romanée-Conti , França (caiu 1 posição)

9- Vega Sicilia , Espanha (caiu 3 posições)

10- Concha Y Toro, Chile (subiu 4 posições)

Vinho entre os melhores do mundo

O Adrianna Vineyard Mundus Bacillus Terrae 2022, da Catena Zapata, foi eleito o melhor vinho da América do Sul na edição deste ano do respeitado guia de vinhos Descorchados, recebendo a icônica nota 100 pontos. Este rótulo já havia sido premiado com a mesma pontuação na última edição, mas com a safra de 2021.

Elaborado na região de Mendoza, a cerca de 1.400 metros acima do nível do mar, ao norte do Vale do Gualtallary, o vinho chama a atenção não apenas pela sua qualidade, mas também pelo processo de produção. Ele não é envelhecido em barris de madeira, mas em tanques de concreto – uma técnica adotada pela primeira vez desde 2011. Esse processo retirou o aroma de madeira do vinho, mas conferiu-lhe uma explosão de aromas minerais e salinos. No Brasil, o rótulo chega importado pela Mistral.