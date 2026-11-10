Como a Supreme voltou a crescer sem as filas que a tornaram famosa

Adesivos vermelhos com o box logo da Supreme enrolados em um par de stilettos aparecem nas imagens da coleção que a marca lançou nesta quinta-feira, 5 de novembro, com a Vaquera, grife fundada em Nova York por Patric DiCaprio em 2013 e hoje comandada em Paris ao lado de Bryn Taubensee. A cápsula de outono reúne moletons com capuz, jeans, camisetas, um boné New Era e um jogo de cama, item inédito no catálogo da Supreme. Na Ásia, as peças chegam às lojas neste sábado, dia 7.

O lançamento acontece em um momento de recuperação para a etiqueta criada por James Jebbia em 1994. Segundo a Business of Fashion, dados de acompanhamento de consumo mostram que as vendas da Supreme nos Estados Unidos e sua participação entre o público jovem voltaram a subir com força. Há poucos anos, analistas diziam que a marca tinha passado do auge, em meio a sucessivas trocas de dono e ao esfriamento do streetwear.

Venda direta como prioridade

A Supreme voltou a liderar as vendas de roupas na StockX em 2026, com ágio médio de 41% sobre o preço de loja (Reprodução/Instagram)

Em 2020, a VF Corp, dona da The North Face e da Vans, pagou US$ 2,1 bilhões (cerca de R$ 10,5 bilhões) pela Supreme. No ano fiscal de 2023, o grupo registrou uma baixa contábil de US$ 735 milhões (R$ 3,7 bilhões) sobre a marca, cuja receita caiu 7%, para US$ 523,1 milhões (R$ 2,6 bilhões). No mesmo período, o diretor criativo Tremaine Emory, fundador da Denim Tears, deixou o cargo com menos de dois anos de casa e acusou a empresa de racismo sistemático.

A EssilorLuxottica, dona da Ray-Ban e da Oakley, anunciou a compra em julho de 2024 por US$ 1,5 bilhão (R$ 7,5 bilhões) em dinheiro e concluiu a operação em outubro daquele ano. Na época, a Supreme faturava US$ 538 milhões (R$ 2,7 bilhões) por ano e tinha 17 lojas nos Estados Unidos, na Ásia e na Europa, além do e-commerce. Francesco Milleri, presidente e CEO do grupo franco-italiano, se comprometeu a preservar o modelo comercial totalmente direto da marca.

Os balanços da EssilorLuxottica não detalham o faturamento da Supreme, mas no relatório do primeiro trimestre de 2026 o grupo citou uma contribuição positiva das lojas da marca na América do Norte, região em que a receita da companhia cresceu 12,5% a câmbio constante.

O box logo valoriza de novo

No mercado de revenda, os números são mais claros. O relatório semestral Big Facts, da StockX, mostra que as vendas de roupas da Supreme na plataforma cresceram 19% no primeiro semestre de 2026 e que o ágio médio sobre o preço de loja saltou de 11% para 41%. A marca ocupa seis das dez posições entre os lançamentos de vestuário mais vendidos do ano, cinco delas com box logo. O primeiro lugar ficou com o moletom de zíper feito com a MM6 Maison Margiela, primeira versão zip-up do logo. A reedição da camiseta com o box logo em árabe, fora de linha desde 1997, também entrou na lista.

Com esse desempenho, a Supreme voltou a ser a marca de roupas mais vendida da StockX, posto que tinha perdido em 2022 para a Fear of God Essentials. Em 2020, ela chegou a responder por 36% das vendas de vestuário da plataforma, fatia que tinha caído para 16% em 2024, segundo a Modern Retail. "Muitos produtos são negociados abaixo do preço original de varejo na StockX, em todas as nossas categorias", disse à Highsnobiety Drew Haines, diretor sênior de marketplace da plataforma, ao comentar o ágio da marca.

Menos pressa na revenda

As parcerias recentes ajudam a explicar o interesse. Desde 2023, a Supreme trabalhou com Maison Margiela, Nike, Playboi Carti e o licenciamento do Homem-Aranha. Em 26 de fevereiro, um caixão feito com a Titan, vendido por US$ 3.798 (R$ 19 mil) mais US$ 500 (R$ 2,5 mil) de frete obrigatório, esgotou em minutos.

As filas de madrugada nas portas das lojas ficaram no passado. Revendedores ouvidos pela revista Style dizem que nem toda peça sai rápido e que a margem do box logo encolhe depois das taxas das plataformas. Parte da demanda vem de compradores mais jovens, que descobrem agora as peças antigas da marca. Na pesquisa Taking Stock With Teens, divulgada em outubro pelo banco Piper Sandler, 44% dos adolescentes americanos de renda mais alta disseram ter comprado roupas em brechós, ante 42% um ano antes.