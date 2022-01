Com novo logotipo, Hugo Boss pretende ser casual e atrair público jovem

Com 50 anos de história, a Hugo Boss decidiu reformular a marca. Além de um novo logotipo para a marca principal BOSS, haverá mudanças em todos os pontos de contato do consumidor. Para a nova fase, a campanha BOSS Primavera/Verão 2022 #BeYourOwnBoss contou com modelos do momento a celebridades do TikTok.

Com foco em uma nova identidade da marca, voltada para um grupo demográfico mais jovem e global, as vendas no varejo, os conceitos da loja e a omnicanalidade terão uma estética mais casual.

A começar pelo novo logotipo com uma fonte mais gráfica que, segundo a marca, pretende transmitir um momento contemporâneo e uma experiência visual impactante. “Hugo é uma marca para pessoas jovens, não convencionais e progressistas que vivem a vida em seus próprios termos”, disse Daniel Grieder, CEO da marca.

Já os rostos escolhidos para a campanha são celebridades jovens, dos ramos da música, esporte, moda e TikTok. Dentre estes, as modelos Hailey Bieber e Kendall Jenner, o rapper americano Future, o cantor e ator sul-coreano Lee Min Ho, o boxeador profissional britânico Anthony Joshua, o campeão de tênis italiano Matteo Berrettini, a corredor alemã Alica Schmidt e o tiktoker Khaby Lame.

Lame, estrela italiana do TikTok e embaixador da marca, terá uma coleção cápsula co-assinada. O sucesso do influenciador com a marca aconteceu após um evento na Milan Fashion Week, com mais de 4 bilhões de impressões em apenas 4 dias, onde BOSS chamou Lame para sua estreia na passarela de moda.

A modelo Kendall Jenner para a campanha BOSS Primavera / Verão 2022 #BeYourOwnBoss.

Sob a direção de Daniel Grieder, CEO da marca, a Hugo Boss pretende dobrar as vendas da empresa até 2025 e se tornar uma das 100 maiores empresas nesse período. “Hoje, mais do que nunca, é importante seguir o seu próprio caminho, e este princípio é a base da plataforma da marca Hugo”, completa Grieder.

Com DNA de alfaiataria, a marca expandiu a oferta de produtos com roupas casuais, bodywear, acessórios e athleisure que formam um guarda-roupa completo 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Enquanto isso, a campanha #HowDoYouHUGO, também faz parte do rebranding da marca. Também fotografada por Mikael Jansson, a campanha apresenta a modelo sul-sudanesa Adut Akech, os rappers Big Matthew, SAINt JHN e a dançarina americana Maddie Ziegler. Esta é a primeira vez que Akech e SAINt JHN, um casal na vida real, são apresentados juntos em uma campanha.

Além das imagens da campanha global, diferentes conteúdos de dança e música foram produzidos na forma de bastidores, entrevistas e desafios do TikTok.