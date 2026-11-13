A moda esqueceu as pessoas baixas? O mercado que começa a reconquistar espaço nas lojas

Nos Estados Unidos, a mulher adulta mede em média 1,61 m e o homem, 1,75 m, segundo o levantamento antropométrico mais recente do CDC, o centro de controle de doenças do país, com medições feitas entre 2021 e 2023. A média feminina fica dentro da numeração petite, criada pela indústria para mulheres de até 1,63 m. O segmento perdeu espaço nas lojas de departamento nas últimas duas décadas e migrou, em boa parte, para o e-commerce. Os homens com menos de 1,73 m raramente encontram nas lojas algo parecido com as seções big and tall, voltadas aos mais altos e corpulentos.

A modelagem para pessoas mais baixas exige ajustes em cavas, comprimento de tronco e de mangas e altura do gancho das calças, o que explica por que comprar uma peça maior e levar à costureira raramente resolve. "Você não pode simplesmente diminuir o tamanho", disse Michelle Wlazlo, CEO da JCPenney, ao site Modern Retail.

O corte de 2006

Em 2006, Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus e Bloomingdale’s começaram a eliminar ou encolher suas seções petite (Pexels)

Em 2006, Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus e Bloomingdale's passaram a eliminar ou encolher suas seções petite. A Saks havia desmontado os departamentos próprios em 2004 e deixado de vender a categoria no fim de 2005. As lojas buscavam um público mais jovem, atraído pelas roupas justas dos departamentos contemporâneos, e consumidoras acusavam as redes de enxergar a cliente petite como mais velha e pouco interessada em moda. A pressão fez a Saks voltar atrás em junho daquele ano e reabrir a categoria em parte de suas lojas.

Em 2016, a Lord & Taylor fechou seu departamento petite no King of Prussia Mall, na Pensilvânia, e a Macy's reduziu o espaço do segmento. Um dos argumentos era a dificuldade de a categoria gerar vendas por metro quadrado comparáveis às de outros setores, enquanto o plus size crescia rápido. Cada grade nova exige mudanças na produção e uma distribuição de estoque calculada loja por loja. "É muito mais fácil para uma marca fazer 100 unidades de um tamanho 8 do que cinco unidades de tamanhos diferentes", disse ao Modern Retail Lauren Beitelspacher, professora do Babson College.

Quem voltou a apostar

Na JCPenney, que vende a numeração há cerca de 50 anos, o petite responde por quase 10% das vendas de roupa feminina e cresce todos os anos desde 2019, segundo Wlazlo. Dados da consultoria Circana mostram alta de 4% nas vendas de roupas petite nos Estados Unidos em 2024. Em janeiro de 2025, a rede lançou uma coleção com a cantora Ally Brooke, que tem 1,52 m, com peças de US$ 30 (R$ 166) a US$ 149 (R$ 822). No Reino Unido, a FatFace passou a oferecer em setembro de 2025 todos os seus vestidos e macacões em versão petite, para mulheres de até 1,60 m.

No vestuário masculino, quem ocupou esse espaço foram marcas digitais de nicho. A Ash & Erie nasceu em Detroit em 2015, criada por Steven Mazur, de 1,68 m, e Eric Huang, de 1,73 m, para homens com até essa altura. A estreia foi uma camisa de US$ 69 (R$ 381), que somou cerca de 100 pedidos antes do lançamento. Em 2017, os sócios fecharam no programa Shark Tank um acordo de US$ 150 mil (R$ 828 mil) com Mark Cuban por 25% da empresa. No ano seguinte, a marca passou de US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões) em vendas acumuladas. "Sempre foi frustrante entrar numa loja e encontrar tamanhos plus e petite para mulheres e seções big and tall para homens, mas nada para pessoas como eu", disse Mazur à revista Metrosource. A Peter Manning, fundada em 2012, atende homens entre 1,55 m e 1,78 m.

E no Brasil

A brasileira mede em média 1,60 m e o brasileiro, 1,73 m, segundo o estudo da rede NCD-RisC sobre um século de evolução da altura no mundo. A ABNT publicou em 2012 a NBR 16060, com medidas de referência para o vestuário masculino. O feminino ficou quase dez anos sem tabela, até a aprovação da NBR 16933, no fim de 2021. Baseada no levantamento SizeBR, do Senai Cetiqt, a norma feminina organiza as medidas a partir dos biótipos retângulo e colher, que somam cerca de 80% das mulheres. Ela também recomenda que as etiquetas informem cintura, busto e quadril em centímetros.