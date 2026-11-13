6 em cada 10 candidatos repensam texto para não parecer IA em candidaturas de emprego; diz estudo

Usar inteligência artificial para procurar emprego virou rotina. Parecer que usou virou risco.

Segundo o relatório Future of Hiring Candidate Report 2026, da plataforma de recrutamento Greenhouse, 77% dos candidatos recorreram à IA na busca por vaga no último ano, e 60% mudaram ou pensaram em mudar o jeito de escrever para que a candidatura não fosse confundida com texto gerado por máquina. Na Geração Z, o índice chega a 63%.

O levantamento, divulgado em outubro, ouviu mais de 2,8 mil pessoas nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Irlanda, na Alemanha e na Austrália. Os números citados aqui se referem aos 1,2 mil candidatos americanos.

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Um texto para dois leitores

O candidato hoje escreve para duas plateias. A primeira é o sistema automático que faz a triagem dos currículos. A segunda é o recrutador, que desconfia de textos polidos demais. Dos entrevistados, 39% já reescreveram uma candidatura para que ela não parecesse feita por IA, e outros 21% consideraram fazer isso. A preocupação diminui com a idade: atinge 42% dos millennials, 31% da Geração X e 27% dos baby boomers.

"Pela primeira vez de que me lembro, nenhum dos dois lados acha que a contratação está funcionando", diz Sharawn Tipton, diretora de pessoas da Greenhouse.

De mil candidaturas, cinco viram contratação

A frustração tem explicação nos números. Quatro em cada cinco candidatos, ou 81%, foram recusados em algum processo no último ano sem ter conversado com ninguém da empresa, nem humano nem IA. Entre os jovens da Geração Z, 38% dizem que isso acontece com frequência.

Outro levantamento da Greenhouse, o relatório The Hire Standard, mostra o tamanho do funil. A análise de 161,8 milhões de candidaturas em 9.473 empresas americanas, de janeiro a agosto de 2026, aponta que, a cada mil inscrições, 75 passam pela triagem, 32 chegam à primeira entrevista e só 5 terminam em contratação. Uma em cada três vagas foi encerrada sem ninguém contratado.

Mesmo quem chega à entrevista sai com queixas. Entre os candidatos que foram entrevistados, 96% tiveram ao menos uma reclamação, e a mais comum foi o sumiço da empresa sem resposta, o chamado ghosting, citado por 45%.

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Atalhos que podem cobrar a conta depois

Para driblar os filtros, 62% dos candidatos tentaram alguma tática. A mais comum foi usar IA para descobrir o que o sistema procura, citada por 54% desse grupo. Outros 40% acrescentaram ao currículo habilidades ou palavras-chave que não têm, e um terço chegou a esconder no arquivo textos invisíveis dirigidos a robôs avaliadores.

O problema dos atalhos é que eles só funcionam até a primeira conversa. Uma habilidade inventada para passar na triagem costuma aparecer na entrevista, justamente na etapa em que o candidato mais precisa de credibilidade.

Há caminhos mais seguros. Sete em cada dez tomaram alguma iniciativa extra para ser notados. Quase metade buscou uma indicação, e 27% pagaram por um serviço de revisão de currículo.

O que o currículo não mostra

Quase todos os candidatos, 96%, gostariam de mostrar às empresas algo que a candidatura não deixa ver. O mais citado, por 52%, é a capacidade de aprender e se adaptar.

As entrevistas com IA, que muitos temem, abriram uma brecha. Quase metade, 48%, passou por uma no último ano, e 70% desse grupo disse que conseguiu demonstrar bem as próprias habilidades.

Para o candidato, a lição é que o diferencial humano aparece onde é difícil fingir: exemplos concretos, resultados que dá para explicar e a forma de contar como resolveu um problema. Saber o que a triagem procura ajuda a passar pela primeira porta. Saber contar a própria trajetória ajuda a passar pelas seguintes.

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