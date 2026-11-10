Lotus abre primeira loja no Brasil e aposta em clube exclusivo para conquistar milionários

A Lotus, tradicional fabricante britânica de automóveis esportivos e de alta performance, inaugura nesta quarta-feira sua primeira loja oficial no Brasil. Batizado de Casa Lotus, o espaço está localizado na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo, e marca uma nova etapa da operação da marca no país, com exposição do portfólio completo comercializado no mercado brasileiro e veículos disponíveis para demonstração.

Instalada em uma das regiões mais nobres da capital paulista, a unidade segue os padrões internacionais de identidade visual da fabricante e foi concebida para oferecer uma experiência próxima e personalizada aos clientes. Além da exposição dos veículos, o espaço conta com uma área de convivência voltada para entusiastas da marca, incluindo serviço de cafés especiais e ambientes dedicados ao relacionamento com consumidores.

Segundo Fabiano Cruz, COO da Lotus Brasil, a inauguração representa um passo importante na estratégia de consolidação da fabricante no mercado nacional.

"A inauguração da Casa Lotus representa um marco na consolidação da nossa operação no Brasil. Não é apenas um portfólio de veículos de alta performance, mas toda a tradição de uma marca única na história do automobilismo. Queremos que esse espaço seja uma referência para quem valoriza a experiência de dirigir e deseja fazer parte do universo Lotus."

A Casa Lotus funcionará inicialmente por 12 meses, período em que servirá como principal ponto de contato da marca em São Paulo até a conclusão da futura loja definitiva no complexo Cidade Jardim. A fabricante também contará com um showroom no Boa Vista Village, em Porto Feliz , ampliando o atendimento ao público do interior paulista.

Série especial marca início das operações

A chegada da marca ao Brasil também será celebrada com a apresentação do Emira Lotus Drivers Club Edition, série especial e numerada do esportivo britânico criada para marcar o início das operações oficiais da fabricante no país.

O modelo faz parte do projeto Lotus Drivers Club, iniciativa voltada aos primeiros proprietários da marca no Brasil. Entre as experiências previstas estão visitas exclusivas à fábrica da Lotus, na Inglaterra, além da participação em eventos e encontros ligados ao universo automobilístico.

Para Fabiano Cruz, a proposta vai além da venda de automóveis.

"O início das operações da Casa Lotus representa muito mais do que a abertura de um espaço comercial. Queremos construir uma comunidade de pessoas que compartilham a paixão por automóveis e por experiências diferenciadas. O Lotus Drivers Club nasce com esse propósito e traduz a maneira como pretendemos desenvolver nossa relação com os clientes brasileiros."

Marca chega com linha completa de modelos

A operação brasileira inicia suas atividades com a comercialização dos principais modelos globais da marca.

Entre eles está o Emira, esportivo de motor central que mantém a tradição da fabricante de unir leveza, precisão dinâmica e experiência de condução. A linha inclui as versões Emira Turbo SE e Emira V6 SE.

Já no segmento de veículos eletrificados, a Lotus disponibilizará o Eletre, SUV 100% elétrico de alta performance, nas versões Eletre 600 Sport SE e Eletre 900.

O portfólio é completado pelo Emeya 900, modelo classificado pela fabricante como um Hyper GT elétrico, desenvolvido para combinar desempenho esportivo, luxo e conforto em viagens de longa distância.

A estratégia da Lotus no Brasil será baseada em exclusividade e relacionamento individualizado, sem foco em grandes volumes de vendas.

Estrutura nacional de pós-venda

Para dar suporte aos clientes brasileiros, a marca também estruturou uma central de serviços na região da Chácara Santo Antônio, em São Paulo.

Com aproximadamente 2 mil metros quadrados, a instalação seguirá os padrões técnicos internacionais da fabricante e atuará tanto no atendimento especializado aos veículos quanto na distribuição nacional de peças.