Cachaça, um negócio de R$ 15 bilhões

Muito além do copo, da tradição e da cultura brasileira, a cachaça é um negócio de grande dimensão econômica. A cadeia produtiva da bebida movimenta anualmente cerca de R$ 15,5 bilhões no Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac), desde a produção propriamente dita, passando pela cultura da cana, produção de embalagens (garrafas, rolhas, tampas e rótulos), alambiques, equipamentos e instalações, tonéis e madeiras para envelhecimento, distribuição, transporte e comércio.

A dimensão do mercado ajuda a explicar a importância de uma bebida que é genuinamente brasileira e que ocupa uma posição de destaque também no cenário mundial. A cachaça é o terceiro destilado mais consumido do planeta, atrás apenas da vodca e do soju, e responde por 86% do mercado brasileiro de destilados.

Mas talvez a maior transformação esteja acontecendo longe das grandes marcas. O setor vive um processo acelerado de formalização e profissionalização, especialmente entre pequenos produtores e alambiques. O número de estabelecimentos registrados no Ministério da Agricultura e Pecuária chegou a 1.538 em 2025, um crescimento de 21,5% em relação ao ano anterior. Foram 272 novos estabelecimentos formalizados em apenas 12 meses, o maior avanço, tanto em números absolutos quanto em porcentagem, desde o início da série histórica, em 2018.

Isso muda também o perfil econômico da atividade. A cachaça está presente em 844 municípios brasileiros e envolve uma cadeia que vai muito além do alambique: começa no cultivo da cana, passa pela produção e destilação, envelhecimento, armazenamento, engarrafamento, rotulagem e distribuição e chega ao comércio, bares, restaurantes, turismo e exportação.

Geração de emprego e renda

A cadeia da cachaça é responsável por cerca de 600 mil empregos diretos e indiretos, considerando as diferentes etapas de produção e comercialização.

Somente a fabricação de aguardente de cana-de-açúcar registrou 6.232 empregos diretos em 2025, segundo o Anuário da Cachaça 2026, do Ministério da Agricultura.

O número ganha ainda mais importância quando se considera a característica do setor: cerca de 98% dos produtores são pequenos e médios empreendedores. Ou seja, a cachaça tem forte participação na economia de pequenas propriedades, cidades do interior e negócios familiares.

É uma atividade que gera renda no campo e movimenta uma extensa rede de fornecedores e prestadores de serviços: produtores de cana, fabricantes de equipamentos, tanoarias, laboratórios, empresas de garrafas e embalagens, transportadoras, distribuidores, bares, restaurantes, lojas especializadas e profissionais ligados ao turismo e à gastronomia.

Um setor que está se formalizando

O número de produtores registrados talvez seja hoje um dos indicadores mais importantes para entender a evolução da cachaça brasileira.

Em 2018, eram 951 estabelecimentos registrados no Mapa - Ministério da Agricultura e Pecuária. Em oito anos, o crescimento acumulado foi de 61,7%.

A formalização significa mais do que simplesmente aumentar uma estatística. Ela representa maior controle sobre a produção, rastreabilidade, segurança do produto, possibilidade de acesso a mercados mais exigentes e melhores condições para o produtor construir uma marca e agregar valor à bebida.

Segundo o Anuário da Cachaça 2026, do Ministério da Agricultura, o Brasil fechou 2025 com 1.538 estabelecimentos registrados, 8.379 cachaças registradas e 11.131 marcas comerciais vinculadas aos registros. O número de produtos registrados cresceu 16% em relação a 2024, enquanto o de marcas aumentou 16,8%.

Isso mostra que o mercado está deixando cada vez mais de ser apenas uma questão de volume e passando também a trabalhar com origem, qualidade, identidade regional, diferentes madeiras de envelhecimento, processos de produção e posicionamento de marca.

Mais produtores, mais marcas

Em 2025, o Brasil declarou a produção de 234,4 milhões de litros de cachaça. É um volume expressivo, mas há um detalhe importante: apesar do crescimento no número de produtores formalizados, produtos registrados e exportações, a produção declarada caiu em relação ao ano anterior.

O recuo foi de 16%, segundo os dados do Anuário da Cachaça 2026. Esse contraste é interessante porque mostra que o crescimento do setor não está necessariamente associado apenas à produção em grandes volumes. O movimento de formalização e diversificação pode representar justamente uma mudança de modelo: mais produtores, mais marcas e mais produtos, com maior busca por diferenciação e valor agregado, atingindo classes sociais de maior poder aquisitivo.

Os números impressionam também quando se olha para a variedade disponível ao consumidor. São 8.379 produtos de cachaça registrados no Mapa e 11.131 marcas comerciais.

Isso ajuda a explicar por que a cachaça deixou de ser vista apenas como uma bebida popular e passou a ocupar espaço também no mercado de produtos premium, na alta gastronomia, na coquetelaria e no turismo de experiência.

A cachaça brasileira no mundo

O mercado externo ainda é pequeno diante do tamanho da produção nacional, mas está crescendo. Em 2025, o Brasil exportou 7,95 milhões de litros de cachaça para 76 países. As vendas somaram US$ 17,07 milhões. Tanto o volume quanto o valor cresceram em relação a 2024: 19,4% e 17,4%, respectivamente.

O dado mais curioso é que os principais mercados se comportam de maneira diferente. O Paraguai lidera em volume importado, enquanto os Estados Unidos são o principal destino quando se considera o valor financeiro das exportações.

Ainda há, portanto, um enorme espaço para crescimento internacional. A cachaça é um produto exclusivamente brasileiro, mas ainda está longe de ter no exterior a mesma força de marcas internacionais de destilados como whisky, vodca, tequila, rum e gin. E aí está uma das grandes oportunidades do setor: transformar a origem brasileira em um atributo de valor.

Onde a cachaça é produzida

A produção está espalhada por praticamente todas as regiões brasileiras, mas há uma forte concentração no Sudeste. Minas Gerais é disparado o principal polo produtor, com 564 estabelecimentos registrados, equivalentes a 36,7% do total nacional. O estado também lidera em produtos registrados, com 2.922.

São Paulo aparece em segundo lugar, com 230 estabelecimentos e 1.185 produtos registrados.

O Rio Grande do Sul ocupa a terceira posição, com 106 estabelecimentos.

Na sequência aparecem Espírito Santo, com 89, e Santa Catarina, com 81. Juntos, os cinco estados concentram cerca de 70% dos estabelecimentos produtores registrados no país.

O Sudeste responde sozinho por 62,5% dos estabelecimentos registrados, mas há um dado que merece atenção: todas as regiões brasileiras registraram crescimento em 2025, e o Sul apresentou o maior avanço percentual, de 51,4%.

Salinas, o território da cachaça

Dentro de Minas Gerais a Salinas merece um capítulo à parte. A cidade é o exemplo mais emblemático de como a cachaça pode se transformar em identidade econômica e cultural. O município concentra 27 estabelecimentos produtores registrados e aparece como o principal polo de cachaça do país.

No universo dos produtos registrados, Salinas possui 319 cachaças. A experiência mostra que a bebida pode ser muito mais do que um produto industrial. Ela pode gerar turismo, gastronomia, eventos, comércio especializado e valorização da produção local.

A tendência não é aumentar a produção, mas produzir melhor, agregar valor, profissionalizar marcas, conquistar novos consumidores e fazer com que o mundo reconheça aquilo que o brasileiro já sabe há séculos: cachaça não é simplesmente uma bebida. É um dos produtos que melhor traduzem a identidade, a diversidade e a capacidade produtiva do Brasil.