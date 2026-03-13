O final de semana já está chegando e o streaming está recheado de novos filmes e séries. Dessa vez, a curadoria da Casual EXAME traz desde mergulhos profundos em investigações criminais até o retorno de aventuras épicas que conquistaram o mundo.

No Prime Video, o destaque fica para a aguardada série Scarpetta, que traz Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis em um suspense baseado na obra de Patricia Cornwell. Já na Netflix, a segunda temporada de One Piece promete elevar o nível da jornada dos Chapéus de Palha rumo à Grand Line.

E no fim de semana acontece a 98ª edição do Oscar, com filme brasileiro na disputa por quatro estatuetas. O Agente Secreto concorre a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Elenco.

Separamos abaixo os 6 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana. Confira:

One Piece: A Série – Temporada 2 (Netflix)

A épica aventura pirata da Netflix está de volta com adversários mais cruéis e missões arriscadas. Luffy e os Chapéus de Palha partem rumo à Grand Line, enfrentando ilhas estranhas e novos inimigos terríveis na busca pelo maior tesouro do mundo.

Scarpetta: Médica Legista (Prime Video)

Baseada nos best-sellers de Patricia Cornwell, a série acompanha a Dra. Kay Scarpetta (Nicole Kidman), uma médica legista determinada a desmascarar um serial killer. Enquanto investiga casos brutais, ela precisa lidar com o relacionamento conturbado com sua irmã (Jamie Lee Curtis) e segredos que ameaçam sua carreira.

Nua Na Rede: A Verdade Sobre Rose Leonel (Netflix)

Esta docussérie brasileira revisita a história da colunista Rose Leonel, uma das primeiras vítimas de exposição íntima sem consentimento no país. Em cinco episódios, a produção mostra como sua luta por justiça foi fundamental para a alteração da Lei Maria da Penha e a criação da Lei Rose Leonel.

The Pitt – Fim de Temporada (Max)

A série médica vencedora do Emmy encerra sua temporada com um episódio de alta tensão. O que deveria ser o início do sabático do Dr. Robby se transforma em caos com um bebê abandonado e um ciberataque que coloca todo o hospital em risco.

Downton Abbey: O Grande Final (Prime Video)

A família Crawley e seus funcionários se despedem em grande estilo nesta produção que leva a trama até a década de 1930. O filme encerra a saga mostrando como os moradores da icônica propriedade abraçam a modernidade e guiam Downton para uma nova era.

A Única Saída (Mubi)

Neste suspense psicológico, acompanhamos You Man-su, um gerente de fábrica que vê sua vida perfeita desmoronar ao ser demitido. Obcecado em manter seu status social e estilo de vida, ele decide que a única forma de recuperar sua felicidade é eliminando, literalmente, todos os seus concorrentes.

Para ver no cinema: Oscar 2026

Richard Harbaugh / ©A.M.P.A.S. (Richard Harbaugh / ©A.M.P.A.S./ Cortesy of Academy Awards)

Para quem é entusiasta da telona, será possível assistir ao Oscar de 2026 diretamente dos cinemas. A premiação acontece neste domingo, 15, a partir das 20h (horário de Brasília). O Agente Secreto concorre a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Elenco.

A Casual Exame separou uma lista com oito lugares para assistir à cerimônia em São Paulo. Confira aqui.