Dos hotéis às malas, Gero Fasano amplia marca com coleção produzida à mão na Itália

Uma oficina de marroquinaria na Toscana, região italiana conhecida pela tradição no trabalho artesanal com couro e acessórios, é a origem do novo projeto de Gero Fasano fora dos hotéis e restaurantes. O empresário apresenta nesta quinta-feira, 5 de novembro, a Valigeria Fasano, coleção de malas em edição limitada que será lançada na CJ Fashion, loja de departamentos do Shopping Cidade Jardim, em São Paulo.

As peças carregam a inscrição Fatta a mano in Toscana, Itália, assinatura que indica a procedência e o caráter manual da produção. A coleção já estará à venda no evento de lançamento, das 17h às 21h, e a partir de 6 de novembro, chega também às lojas Selezione Fasano.

Cinco modelos, duas cores

Peças da Valigeria Fasano em carrinho de bagageiro, com a shopping bag pendurada e a duffel bag caramelo sobre as malas tabaco (Divulgação)

A linha reúne cinco modelos desenvolvidos para diferentes estilos e momentos de viagem. Três deles são malas trolley, com rodinhas e alça retrátil, nos tamanhos cabine, médio e grande. Uma duffel bag, bolsa de formato alongado, comum em deslocamentos curtos, e uma shopping bag completam o conjunto, oferecida nas tonalidades caramelo e tabaco.

A produção ficou com uma oficina especializada na marroquinaria toscana, segmento que abriga fabricantes de bolsas e acessórios para grandes grifes internacionais. Segundo o grupo, o processo dá atenção à qualidade dos materiais, à precisão dos acabamentos e ao cuidado com cada detalhe, características associadas à manufatura italiana.

Do restaurante à bagagem

A coleção amplia o alcance de um nome que começou na gastronomia. A história da família no Brasil remonta a 1902, quando Vittorio Fasano, imigrante italiano vindo de Milão, inaugurou um restaurante em São Paulo. Bisneto do fundador, Gero abriu seu primeiro restaurante em 1982 e, nas décadas seguintes, levou a marca para a hotelaria, com endereços no Brasil, no Uruguai e nos Estados Unidos.

De acordo com o grupo, a Valigeria Fasano traduz em objetos de viagem valores que acompanham a marca desde então, como a discrição, a atenção aos detalhes e o respeito ao trabalho artesanal. A Selezione Fasano, que já vende produtos gastronômicos importados da Itália e objetos de decoração da linha Fasano Casa, passa a incluir as malas em seu portfólio.

Onde encontrar

As malas trolley nos tamanhos grande, médio e cabine, na tonalidade tabaco, com tag de couro e monograma F (Divulgação)

O lançamento acontece no primeiro piso da CJ Fashion, inaugurada em 26 de setembro dentro do Shopping Cidade Jardim. A loja de departamentos tem mais de 4 mil metros quadrados distribuídos em três andares, reúne cerca de 150 marcas nacionais e internacionais e tem curadoria de moda de Donata Meirelles. O espaço pertence à JHSF, sócia do Grupo Fasano e dona também do shopping e do Aeroporto Catarina, voltado à aviação executiva em São Roque, no interior paulista.

A partir de 6 de novembro, as malas poderão ser encontradas em três unidades da Selezione Fasano, no CJ Jardins, na própria CJ Fashion e no Aeroporto Catarina. Na CJ Fashion, a loja fica no térreo e no 3º andar e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Os preços e a quantidade de peças da edição limitada não foram divulgados no anúncio da coleção.