O que justifica o sucesso do Ford Ranger no Brasil

Lançada no ano passado, a nova geração da Ranger vem redefinindo o segmento de picapes médias. Prova disso está no recorde de vendas. De janeiro a outubro, a Ford cresceu 95% em relação ao ano passado com as picapes topo de linha (motor V6), enquanto a média da Indústria foi de 24%.

O grande destaque foi outubro, mês em que a Ranger – carro-chefe de vendas da Ford – atingiu o recorde histórico de 3.817 unidades, o maior volume desde seu lançamento, em 1994. Só no fim de semana do dia 26, quando a montadora promoveu o “Dia Raça Forte”, dedicado ao test-drive de picapes em toda a sua rede de concessionárias, foram 868 unidades comercializadas.

Além de ser a picape mais vendida nas versões topo de linha em outubro, com 503 unidades à frente do segundo colocado e 28,8% de market share, a Ranger V6 liderou o segmento em 17 capitais, entre elas São Paulo, Goiânia, Brasília, Campo Grande, Cuiabá e Curitiba.

“Estamos orgulhosos dos resultados que alcançamos com a Ranger V6, especialmente ao liderarmos as vendas com a versão top de linha em 65% das capitais”, comemora Martín Galdeano, presidente da Ford América do Sul. “O crescimento nas vendas de janeiro a outubro, muito acima do avanço da indústria, reforça o sucesso da nossa estratégia e a confiança dos consumidores na qualidade e na inovação das nossas picapes.”

O sucesso do Ford Ranger no Brasil

Reconhecida pela imprensa especializada com os prêmios mais importantes da indústria, como o Guia de EXAME Casual, que elegeu o Ford Ranger Raptor como o carro mais confiável acima de R$ 300 mil, a marca vem conquistando os consumidores brasileiros com sua robustez, tecnologia e experiências que entregam conectividade e conveniência aos motoristas.

Um dos diferenciais é o alto desempenho do motor V6 que dá potência, força e agilidade às versões XLT e Limited, com motor V6 3.0 Diesel de 250 cv, e a Ranger Raptor, com motor V6 Gasolina de 397 cv – atributos que fazem da Ranger uma das picapes mais desejadas do mercado.

Topo de linha, as versões XLT, Limited e

Raptor, da Ranger, são as mais procuradas

Não à toa, essas três versões topo de linha são os mais procurados não só pela potência do motor, mas também pelo fato de serem equipadas com tecnologia de ponta, materiais de alta qualidade e recursos exclusivos, atendendo aos consumidores que buscam um veículo robusto e sofisticado.

“A Ranger redefiniu o segmento de picapes ao combinar potência, sofisticação e tecnologia de ponta. As versões topo de linha, como XLT, Limited e Raptor entregam um desempenho excepcional com o motor V6, design moderno e robusto, e tecnologias avançadas, como conectividade remota e atualizações ‘over the air’”, destaca Dennis Rossini, gerente de marketing da Ford.

Ele se refere à conectividade de última geração de Ranger, com funções remotas e atualizações “over the air”, que proporcionam aos motoristas uma experiência mais personalizada e prática, mantendo a picape sempre atualizada.

Em termos de design, a Ranger combina a tradição das picapes Ford, com linhas mais robustas, com elementos de inovação. Sua aparência imponente é complementada por um interior refinado e confortável, o que a torna ideal tanto para o trabalho quanto para o lazer. “É uma picape que atende tanto às demandas de trabalho quanto ao desejo por aventura e conforto, consolidando-se como referência no mercado”, diz Rossini.

Off-Road com conforto



A preferência de quem é do agro pela Ford Ranger não é ao acaso. O “Raça Forte” entrega robustez, alta capacidade off-road e confiabilidade, características essenciais para enfrentar os desafios do campo.

As versões equipadas com motor V6 Diesel, por exemplo, garantem potência de até 250 cv, torque de 61 kgfm e tração 4WD, proporcionando excelente desempenho em terrenos difíceis. Além disso, sua capacidade de carga e versatilidade, aliadas à conectividade e conforto, tornam-na a parceira perfeita para produtores, empreendedores e profissionais do setor agropecuário.

A picape também entrega uma excelente performance nas estradas, oferecendo conforto em trajetos longos e terrenos desafiadores. A capacidade off-road da versão Raptor, por exemplo, é incomparável dentro do segmento, fazendo dela uma opção ideal para quem busca aventura e desempenho.

Aumento da produção



Diante da crescente demanda da Nova Ranger no Brasil e demais mercados da América do Sul, a Ford anunciou, em novembro, que vai aumentar a produção anual da picape na fábrica de Pacheco, na Argentina, para 70.000 unidades em 2025. Esse volume representa um incremento de 15% comparado a 2024 e de quase 30% em relação ao ano de lançamento. Como parte dessa ampliação, a planta terá a contratação de mais de 160 colaboradores diretos.



“Assim como no Brasil, na Argentina, a Nova Ranger também registra a maior participação de mercado da última década e nos demais mercados a história é semelhante. É um orgulho que a grande aposta que fizemos em oferecer um produto completamente novo esteja obtendo esse nível de aceitação”, diz Galdeano, presidente da Ford América do Sul.