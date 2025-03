Os 50 carros mais vendidos do Brasil no mês de fevereiro de 2025

O mercado automotivo brasileiro tem a Fiat Strada como o carro mais vendido do país no mês de fevereiro, com 10.266 unidades emplacadas, segundo dados da Fenabrave. Em seguida, o Volkswagen Polo, com 7.961 emplacamentos, se manteve como uma escolha popular no segmento de compactos, seguido de perto pelo Volkswagen T-Cross, que também continua entre os modelos preferidos dos consumidores, com 6.555 unidades emplacadas.

Outro destaque do mês foi a forte presença dos SUVs, com modelos como o Toyota Corolla Cross (5.351 unidades) e o Hyundai Creta (4.962 unidades) ocupando posições de destaque. Esses veículos, que combinam conforto, tecnologia e versatilidade, seguem ganhando preferência entre os consumidores.

A crescente popularidade de modelos híbridos e elétricos, como o BYD Dolphin Mini, que alcançou a 24ª posição com 2.399 unidades, também reflete a mudança no comportamento do consumidor, cada vez mais atento à sustentabilidade e inovação tecnológica.

No acumulado do ano, a Fiat Strada soma 19.043 emplacamentos, seguida pelo Volkswagen Polo, com 13.761 unidades.

Os 50 carros mais vendidos em janeiro de 2025

1º) Fiat Strada 10.266

2º) Volkswagen Polo 7.961

3º) Volkswagen T-Cross 6.555

4º) Fiat Argo 6.307

5º) Fiat Mobi 5.549

6º) Toyota Corolla Cross 5.351

7º) Renault Kwid 4.867

8º) Honda HR-V 4.792

9º) Chevrolet Onix 4.715

10º) Volkswagen Saveiro 4.701

11º) Hyundai HB20 4.561

12º) Jeep Compass 4.303

13º) Hyundai Creta 4.236

14º) Chevrolet Tracker 4.035

15º) Fiat Fastback 3.772

16º) Fiat Toro 3.649

17º) Jeep Renegade 3.628

18º) Toyota Corolla 3.358

19º) Fiat Pulse 3.315

20º) Toyota Hilux 3.057

21º) Volkswagen Nivus 2.958

22º) Volkswagen Virtus 2.677

23º) Chevrolet Onix Plus 2.503

24º) BYD Dolphin Mini 2.399

25º) Ford Ranger 2.249

26º) Nissan Kicks 2.226

27º) Caoa Chery Tiggo 7 2.141

28º) Fiat Cronos 2.101

29º) Renault Kardian 1.903

30º) BYD Song Pro 1.868

31º) Ram Rampage 1.854

32º) Hyundai HB20S 1.751

33º) Volkswagen Taos 1.747

34º) Citroën Basalt 1.701

35º) Toyota Yaris Sedan 1.689

36º) Honda City Sedan 1.572

37º) Chevrolet Spin 1.566

38º) Chevrolet Montana 1.531

39º) Toyota Hilux SW4 1.413

40º) GWM Haval H6 1.411

41º) Chevrolet S10 1.301

42º) Honda City Hatch 1.287

43º) Jeep Commander 1.202

44º) Nissan Frontier 1.197

45º) Peugeot 2008 1.144

46º) Renault Duster 1.138

47º) Nissan Versa 1.132

48º) Fiat Fiorino 1.066

49º) Citroën C3 999

50º) Mitsubishi L200 975

Carros mais procurados de 2024

Apesar do crescimento dos SUVs no Brasil, em 2024 o carro mais procurado pelos consumidores foi um clássico dos sedãs: o Honda Civic. A informação faz parte de um levantamento inédito do Webmotors Autoinsights, ferramenta da Webmotors, um dos principais ecossistemas automotivos do país.

O estudo, ao qual EXAME Casual teve acesso com exclusividade, analisou os modelos mais buscados na plataforma entre janeiro e dezembro de 2024. O ranking reflete um mercado diversificado, com a presença de sedãs, hatches e SUVs, atendendo a diferentes perfis de consumidores.

Com 4,5% do total de buscas, o Honda Civic garantiu o primeiro lugar, seguido pelo Toyota Corolla (3,7%) e pelo hatch Chevrolet Onix (2,8%). Na sequência, aparecem Honda HR-V (2,4%), Hyundai HB20 (2,3%), Volkswagen Gol (2,2%), Volkswagen Polo (2,2%), Jeep Compass (2,2%), Honda Fit (2,2%) e Volkswagen Jetta (2,1%).