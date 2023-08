Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre romance e drama, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias incluindo a série documental Primeiro as Damas: Mulheres no Hip-Hop, com as artistas MC Lyte, Queen Latifah e Rah Digga e a minissérie "Império da Dor", que mostra as origens e as consequências da crise do vício em opioides nos Estados Unidos. Já no Prime Video, estreia do filme Vermelho, Branco e Sangue Azul, baseado em um romance contemporâneo escrito por Casey McQuiston.

Primeiro as Damas: Mulheres no Hip-Hop (Netflix)

Esta série documental recontextualiza as irreprimíveis mulheres do hip-hop e seu papel nos cinquenta anos do gênero e as reinsere no cânone no lugar que lhes é devido: no centro, desde o início até hoje. Cada um dos quatro episódios traz um desfile de artistas icônicas como MC Lyte, Queen Latifah e Rah Digga, estrelas em ascensão e artistas que hoje estão no topo das paradas, como Latto e Tierra Whack, ao lado de figuras importantes das gravadoras, estilistas e jornalistas. Primeiro as Damas: Mulheres no Hip-Hop homenageia as precursoras como Sha-Rock e Roxanne Shante, ouve o que superestrelas contemporâneas como Saweetie e Coi Leray têm a dizer e contextualiza a história da música que mudou o mundo dentro da perspectiva social, racial e política da época e, mais importante, pela ótica feminina.

Império da Dor (Netflix)

"Império da Dor" é uma minissérie de ficção que mostra as origens e as consequências da crise do vício em opioides nos Estados Unidos, destacando as histórias dos criminosos, das vítimas e das pessoas que buscaram a verdade, cujas vidas mudaram para sempre com a invenção do OxyContin. Examinando os crimes, as responsabilidades e os sistemas que deixam centenas de milhares de americanos na mão, "Império da Dor" é baseada no livro "Pain Killer", de Barry Meier e no artigo "The Family That Built an Empire of Pain", de Patrick Radden Keefe, publicado na New Yorker Magazine.

Untold: A Vergonha do Doping (Netflix)

O nome de Victor Conte é sinônimo do escândalo que abalou a comunidade esportiva dos EUA, envolvendo também o ícone do beisebol Barry Bonds e as lendas do atletismo Marion Jones e Tim Montgomery. Por 16 anos, Conte jurou que o laboratório Balco, sua empresa de suplementos e nutrição sediada em São Francisco, nunca trabalhou com drogas ilegais para aumentar o desempenho de atletas. Mas no ano 2000, ele passou a ser a principal referência para esportistas em busca de doping, fama e recordes mundiais. O filme tem a participação de vários ex-colegas de Conte, incluindo Montgomery, além da Receita Federal americana e das autoridades antidoping que o mandaram para a prisão após 42 acusações, e conta com depoimentos assustadores sobre um dos nomes mais famosos do esporte.

Vermelho, Branco e Sangue Azul (Prime Video)

Baseado em um romance contemporâneo escrito por Casey McQuiston, a história se passa em um mundo alternativo em que a política dos Estados Unidos é liderada por uma mulher, a primeira presidente mulher da história. A trama adaptada para o streaming gira em torno de Alex Claremont-Diaz, filho da presidente, e Henry Wales, o príncipe britânico.

Quando uma briga entre os dois ameaça as relações diplomáticas, eles são forçados a fingir uma amizade pública. No entanto, à medida que passam mais tempo juntos, desenvolvem uma conexão genuína, enfrentando questões sobre suas identidades e sexualidades, enquanto lidam com suas responsabilidades públicas e a pressão social.

Planeta Estranho (Apple TV+)

Baseada na graphic novel número um da lista de bestsellers do New York Times e no fenômeno das redes sociais (Strange Planet), a animação é um olhar hilário e criativo sobre um lugar distante, não muito diferente do nosso. Neste mundo divertido de algodão doce, rosa e roxo, agradáveis seres azuis mostram o absurdo de nossos hábitos cotidianos.