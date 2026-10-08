Temporada de alcachofra: 13 endereços para aproveitar a iguaria em São Paulo

Temporada de Alcachofra: onde comer em São Paulo
Repórter de Casual
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 12h56.
Rara, delicada e com um ciclo de colheita que dura menos de três meses, a alcachofra é um dos ingredientes mais celebrados da primavera na gastronomia. Das pétalas carnosas ao cobiçado coração, a flor comestível traz uma combinação única de amargor e doçura, que combina com diversas preparações — de pizzas a lasanhas e risotos.
Trazida ao país há mais de um século por imigrantes europeus, essa iguaria encontra no estado de São Paulo o principal polo produtor. O estado é responsável por mais de 90% da safra nacional, concentrada em propriedades familiares de municípios como São Roque, Ibiúna e Piedade.
Valorizada na alta gastronomia pela delicadeza e versatilidade, a alcachofra se divide em três partes aproveitáveis: a base carnosa das pétalas, o miolo do caule e o coração — a fração mais nobre do ingrediente. Durante a temporada, grandes restaurantes da capital paulista renovam seus menus para destacar o ingrediente em criações autorais.
Confira 13 endereços para degustar receitas com a flor nesta primavera:
Referência em alta gastronomia italiana, a casa traz a alcachofra como elemento de equilíbrio no Stracotto de Cordeiro Prensado (R$ 278). A carne macia é servida acompanhada de creme de alcachofras e cogumelo porcini frito, onde o sabor sutil da flor contrabalança a intensidade do corte.
Rua Vittorio Fasano, 88 (Hotel Fasano) – Jardim Paulista | Tel.: (11) 3896-4000 | Horário: segunda a quarta, das 19h à 0h; quinta a sábado, das 19h à 1h; domingo, das 12h às 17h | @fasano
No Itaim Bibi, a casa, inspirada na culinária italiana, dedica espaço ao ingrediente na seção de saladas e entradas. A pedida da temporada é o Carciofi alla Giudia (R$ 109), preparado delicadamente com alcachofra e creme de Parmigiano Reggiano.
Rua Pais de Araújo, 138 – Itaim Bibi | Tel.: (11) 91462-2852 | Horário: segunda a quarta, das 11h45 às 15h e 18h30 às 23h; quinta, das 11h45 às 15h e 18h30 à 0h; sexta, das 11h45 às 16h e 19h à 0h; sábado, das 12h às 16h30 e 19h à 0h; domingo, das 12h às 18h | @marenacucina
A trattoria aposta na versatilidade do ingrediente sobre a massa de pizza. A receita especial é a Capricciosa (R$ 69), que combina base de molho de tomate com Fior di Latte, presunto artesanal, alcachofra, cogumelos frescos e azeitonas.
Rua Joaquim Floriano, 466 (Lojas 09, 10A e 10B) – Itaim Bibi | Tel.: (11) 2165-8245 | Horário: segunda a quinta, das 12h às 23h; sexta e sábado, das 12h à 0h; domingo, das 12h às 18h | @temperanitrattoria
Localizado no Hotel Fasano São Paulo Itaim, o restaurante conta com duas sugestões sazonais no cardápio. O Tortelli Verde (R$ 198) traz massa recheada de alcachofra ao molho de camarões, enquanto o Linguado Grelhado (R$ 218) chega à mesa com molho de limão, acompanhado de alcachofra, tomate-cereja e brócolis.
Rua Pedroso Alvarenga, 706 – Itaim Bibi | Tel.: (11) 3513-7480 | Horário: segunda a quinta, das 12h às 15h e 19h à 0h; sexta, das 12h às 16h e 19h à 1h; sábado, das 12h às 17h e 19h à 1h; domingo, das 12h às 22h | @fasano
Na tradicional rede paulistana, a pizza de Alcachofra (R$ 96 a broto; R$ 144 a família) é preparada sobre massa de longa fermentação de 24 horas. A receita leva molho de tomate assado no forno a lenha, mozzarella, alcachofra temperada, tomate-cereja assado, manjericão e orégano.
Alameda Santos, 2152 – Cerqueira César | Tel.: (11) 91021-3139 | Horário: segunda a sexta, das 11h45 às 15h e 19h às 22h; sábado, domingo e feriados, das 12h às 17h e 19h às 22h | @rascalrestaurante
Sob o comando do chef Eric Berland, a casa franco-italiana apresenta duas novidades de primavera: o Carpaccio de Alcachofras (R$ 136), finalizado com parmesão, pinoli e limão-siciliano, e o Tagliolini alla Mediterranea (R$ 288), massa servida com camarões, alcachofras, cogumelos, tomate e manjericão fresco.
Rua Amauri, 275 – Jardim Europa | Tel.: (11) 99025-2285 | Horário: segunda a sexta, das 12h às 15h e 19h à 0h; sábado, das 19h à 0h; domingo, das 12h às 17h | @fasano
Na Zona Norte, o endereço aposta no ingrediente em duas etapas do menu. De entrada, a Panzanella (R$ 76) une tomate tostado, alcachofra, ricota, cebola-roxa, chili crisp, manjericão e focaccia crocante. Entre as assadas na lenha, a pizza Carcioffi (R$ 71) combina molho de tomate, alcachofra, mozzarella, tapenade de azeitona e manjericão.
Rua Florineia, 270 – Água Fria | Tel.: (11) 2667-2368 | Horário: terça a quinta, das 18h30 às 23h; sexta e sábado, das 12h às 16h e 18h30 às 23h30; domingo, das 12h às 16h30 | @eleaforneria
Comandado pelo restaurateur Ivo Abrahão, o espaço em Pinheiros adiciona um toque sazonal a um clássico de seu menu artesanal: o Bife à Milanesa (R$ 89), servido com purê de batatas, rúcula, mostarda da casa e tapenade de alcachofras.
Rua Aspicuelta, 751 – Pinheiros | Tel.: (11) 3819-9220 | Horário: terça, das 12h às 19h; quarta a sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 10h às 17h | @casatavares
A clássica brasserie francesa destaca a flor em opções como o Barigoule de Alcachofra (R$ 59,50), fundo da flor cozido lentamente ao estilo provençal com queijo tulha. Há também o Prato Mediterrâneo (R$ 76,50), com tartare de atum e barigoule, e a Salade au Poulet Grillé (R$ 83), com mix de folhas, frango grelhado e vinagrete de Dijon.
Rua dos Pinheiros, 254 – Pinheiros (e unidades Jardins, Iguatemi e Higienópolis) | Tel.: (11) 2359-8141 | Horário: domingo a quinta, das 11h30 às 23h; sexta e sábado, das 11h30 à 1h | @lejazzbrasserie
A chef Ana Soares desenvolveu criações artesanais exclusivas para a temporada. Destaque para a Torta Trouxa de Alcachofra (R$ 210), em massa folhada crocante recheada com fundo de alcachofra, chèvre, ovos caipiras e ervas, e o Capellacci de Alcachofra (R$ 85), massa bicolor recheada com a flor e especiarias.
Rua Doutor Paulo Vieira, 21 – Sumaré | Tel.: (11) 3868-5500 | Horário: segunda a sexta, das 9h às 19h; sábado, das 9h às 16h; domingo e feriados, das 9h às 14h | @mesa3_pastificio
Na Zona Leste, o chef Renato Fecchio aposta na valorização dos ingredientes mediterrâneos. A sugestão para este período é a Pizzeta de Alcachofra (R$ 72), elaborada com molho rústico, parmesão, creme de flor de alcachofras, pesto e raspas de limão-siciliano.
Rua Itapeti, 293 – Tatuapé | Reservas via Instagram | Horário: almoço de sexta a domingo, das 12h às 16h; jantar de quarta a sábado, das 18h30 às 23h | @restaurante.alio
Integrante da Associação da Boa Lembrança e situada na turística São Roque — um dos principais polos produtores da flor —, a cantina do chef Ailton Piovan serve o Risoto de Alcachofra (R$ 95), onde o ingrediente é a estrela do prato preparado com arroz arbóreo al dente.
Rua Antonino Dias Bastos, 21 (Loja 5) – Centro, São Roque/SP | Tel.: (11) 4784-4680 | Horário: terça a sábado, das 12h às 16h e 18h às 22h; domingo, das 12h às 16h | @cantinapiovanelli
Presente em casarões em Higienópolis, Jardins e Perdizes, a pizzaria sugere como entrada a Fonduta di Funghi & Carciofi (R$ 68), que une cogumelos e alcachofrinhas em molho de queijo parmesão. Nos discos, a pedida é a Pizza Carciofi (R$ 89 a pequena; R$ 136 a grande), com corações de alcachofra, mozzarella e molho de tomate fresco.
Rua Dona Veridiana, 661 – Higienópolis (e unidades Jardins e Perdizes) | Tel.: (11) 3120-5050 | Horário: domingo a quinta, das 18h à 0h; sexta e sábado, das 18h à 1h | @veridianapizzaria