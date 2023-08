Exclusivo: elenco de 'Besouro Azul' comenta bastidores do filme

Besouro Azul, primeiro filme de super-herói latino da DC, estreia nos cinemas já na próxima quinta-feira, 17. Além de trazer Xolo Maridueña ao protagonismo, o longa também será o primeiro de super-herói a contar com uma artista brasileira no elenco em posição de destaque: Bruna Marquezine.

A história gira em torno do recém-formado Jaime Reyes (Xolo), que volta para casa cheio de expectativas para o futuro, mas logo descobre que seu lar não é mais o mesmo. Enquanto tenta encontrar seu propósito no mundo, o destino intervém e faz chegar às mãos de Jaime uma antiga relíquia da biotecnologia alienígena — o Escaravelho.

Quando o Escaravelho escolhe Jaime como seu hospedeiro simbiótico, sua vida muda para sempre. Ele ganha uma incrível armadura que lhe dá poderes extraordinários e se torna o Super-herói Besouro Azul.

Elenco comenta os bastidores do filme; veja o vídeo

A EXAME teve acesso a um vídeo exclusivo de Besouro Azul, com depoimento dos atores sobre o filme. Veja abaixo:

Com efeitos especiais e cenas de ação surpreendentes, Besouro Azul reúne um elenco com nomes como George Lopez (As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl), Adriana Barraza (Rambo: Até o Fim, Babel) e Damián Alcazar (As Crônicas de Nárnia). O longa é dirigido por Angel Manuel Soto, a partir de um roteiro do escritor mexicano Gareth Dunnet-Alcocer (responsável pela nova versão de Scarface).

Quando estreia Besouro Azul nos cinemas?

O filme estreia no Brasil no dia 17 de agosto.