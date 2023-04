Succession: cobertura de Kendall Roy está à venda por R$ 146 milhões

No último episódio da série Succession (HBO), o herdeiro bilionário Kendall Roy (Jeremy Strong) sofreu a morte do pai no chão de sua cobertura com vista para diversos cartões postais de Nova York. Na ficção, o apartamento do co-CEO da empresa não está à venda, mas fora das telas, o imóvel está disponível por 146,4 milhões de reais, ou 29 milhões de dólares.

A cobertura triplex localizada entre as ruas 180 East e 88 possui 511 metros quadrados e conta com cinco quartos, duas salas de estar, quatro banheiros com janelas do chão ao teto, um elevador privativo e uma escada em espiral escultural, como mostrado na série.

Os detalhes da casa incluem mármore travertino nos banheiros e bancadas, armários de carvalho e pé direito de 8,5 metros.

Já a área ao ar livre, a 140 metros de altura, possui 325 metros quadrados e vista para o Central Park.

O edifício também possui oito andares de áreas comuns, incluindo uma quadra de basquete, um campo de futebol, sala de jogos e uma cozinha.

Enquanto a cobertura no 50º andar está disponível apenas para bilionários, outros apartamentos do prédio (estúdios de 55 metros quadrados), foram vendidos por preços bem menores, cerca de um milhão de dólares.

O prédio de 50 andares foi concluído em 2021 e um dos edifícios mais altos do Upper East Side.

Propriedades da família Roy

Ainda que seja o caçula da família, o apartamento do irmão de Kendall, Roman Roy, interpretado por Kieran Culkin, está à venda por 38 milhões de dólares (191 milhões de reais).

A cobertura no 52º andar está localizada no número 200 da Amsterdam Avenue, no Upper West Side. Segundo o The Guardian, moradores do bairro processaram construtoras por causa da altura do prédio.

Já o apartamento de 623 metros quadrados de Rava, ex-mulher de Kendall Roy, foi colocado à venda em 2021 por 23,3 milhões de dólares (117 milhões de reais).