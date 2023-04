Lilo & Stitch: Disney escolhe atriz para ser irmã de Lilo no live action

A Disney definiu na última quinta-feira, 13, qual atriz interpretará Nala, a irmã mais velha de Lilo, no live-action "Lilo & Stitch". Segundo o The Hollywood Reporter, Sydney Elizebeth Agudong dará vida à personagem da animação de 2002.

O filme será dirigido por Dean Fleischer Camp, indicado ao Oscar pela animação "Marcel the Shell with Shoes On". Chris Kekaniokalani Bright escreveu o roteiro da adaptação. Chris Sanders e Dean DeBlois escreveram e dirigiram a animação original.

Lilo & Stitch conta a história de Lilo, uma garotinha do Havaí, que se torna amiga de Stitch, alienígena geneticamente modificado para ser uma arma de destruição. O live action deve ser lançado com exclusividade no Disney+.

Quem irá interpretar Lilo no filme da Disney?