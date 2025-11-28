Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

A chegada do fim de semana combina com sofá, pipoca e uma curadoria de filmes e séries para maratonar de sexta a domingo. E entre suspense e drama, ação e comédia, o streaming está recheado de novos lançamentos.

Na Netflix, os quatro primeiros episódios da quinta e última temporada de Stranger Things já estão disponíveis na plataforma. A segunda parte, com três novos capítulos, estreia no dia do Natal. O último episódio chega no dia 31 de dezembro.

Já no Disney+, o fim de semana é um bom momento para assistir aos três primeiros episódios de The Beatles: Antologia, série documental que relembra os passos da banda em Liverpool e Hamburgo. O nono episódio inclui cenas inéditas dos bastidores de Paul, George e Ringo quando se juntaram entre 1994 e 1995.

Confira abaixo os cinco melhores séries e filmes para assistir no fim de semana:

Stranger Things - Netflix

A quinta temporada de Stranger Things, também a última da série, será dividida em três partes. Os primeiros quatro episódios já estão disponíveis na plataforma, outros três chegam no dia de Natal e o último, que encerra a produção, chega Netflix no dia 31 de dezembro.

Com um salto temporal, os jovens de Hawkins travam uma luta final contra Vecna e os monstros do Mundo Invertido.

The Beatles: Antologia - Disney+

Muito já se falou, inclusive em produções audiovisuais, sobre a maior banda da história. Mas em The Beatles: Antologia, a Disney+ traz relatos inéditos sobre os bastidores da produção da boy band desde o lançamento do primeiro álbum, até uma gravação nunca antes vista de uma pré-produção entre Paul, Ringo e George, no início dos anos 1990.

Os três primeiros episódios já estão disponíveis na plataforma.

A cadeira - HBO Max

Para quem quer aproveitar o final de semana para maratona séries inteiras, A Cadeira estreou seu último episódio da temporada nos últimos dias.

A trama foca na história de William Ronald Trosper, que, após um incidente no trabalho, começa a investigar uma misteriosa e complexa conspiração. Enquanto tenta limpar a própria imagem, ele também descobre segredos e situações surreais.

Perrengue Fashion - Prime Video

Depois da temporada no cinema, o mais novo filme de Ingrid Guimarães chega à Prime Video essa semana. Perrengue Fashion conta a história de Paula Pratta, uma influenciadora de moda.

Quando o filho decide abandonar tudo pelo ativismo ambiental na Amazônia, Paula vai atrás dele, enfrentando uma realidade oposta à sua. Nessa jornada inesperada, ela é forçada a questionar seus valores, a relação com o filho e suas prioridades, descobrindo um novo mundo na floresta.

Alpes - Mubi

No engate dos ousados e confusos filmes de Yorgos Lanthimos, que lança seu novo longa-metragem Bugonia no cinema nessa semana, a Mubi traz um pouco do trabalho do diretor antes das indicações ao Oscar e do sucesso de Pobres Criaturas.



Em Alpes, uma enfermeira, um motorista de ambulância, uma ginasta e seu treinador fundam uma empresa cuja equipe se passa por pessoas falecidas, contratada pelos próprios familiares, amigos ou companheiros da pessoa para ajudá-los no período de luto.