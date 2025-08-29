Casual

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

No Prime Video, estreia do premiado filme "O Brutalista", sobre um arquiteto húngaro que sobreviveu ao Holocausto e decide recomeçar a vida na América do pós-guerra

O Brutalista: estreia do premiado filme na Prime Video (O Brutalista/Divulgação)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 07h16.

Filmes
Entre suspense e drama, séries e filmes, o fim de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. No Prime Video, estreia do premiado filme O Brutalista, sobre um arquiteto húngaro que sobreviveu ao Holocausto e decide recomeçar a vida na América do pós-guerra. Já na Netflix, estreia do filme chileno Milionário, sobre um fazendeiro humilde que ganha na maior loteria do país. Mas a alegria se transforma em angústia ao encontrar o bilhete premiado totalmente destruído.

007: Estrada Para o Milhão (Prime Video)

Altas apostas, escapadas globais: este não é um jogo comum. Brian Cox está de volta na segunda temporada de 007: Estrada Para o Milhão como "O Controlador" e desafiou oito duplas a embarcarem em uma aventura global inspirada em 007, da Tailândia ao México. A grande questão permanece: o que você faria por 1 milhão de libras?

yt thumbnail

O Brutalista (Prime Video)

László Tóth (Adrien Brody), um arquiteto húngaro que sobreviveu ao Holocausto e decide recomeçar a vida na América do pós-guerra. Ao lado de sua esposa Erzsébet (Felicity Jones), ele enfrenta os dilemas do sonho americano, até que sua carreira muda completamente com a ajuda de um rico industrial. Em meio às tensões familiares e a busca por identidade, iremos mergulhar em uma história sobre luta, perda e ambição.

yt thumbnail

Milionário (Netflix)

Um fazendeiro humilde do sul do Chile aposta e ganha na maior loteria do país. Mas a alegria se transforma em angústia ao encontrar o bilhete premiado totalmente destruído. Junto com a família e os amigos, ele embarca em uma saga emocionante para resgatar o prêmio.

yt thumbnail

Duas Covas (Netflix)

Dois anos após o desaparecimento de Verónica e Marta, duas jovens de 16 anos, a investigação é declarada encerrada por falta de provas e suspeitos. Sem ter nada a perder, a avó de uma delas, Isabel (Kiti Mánver), resolve ela mesma investigar o caso. Isabel fará o que for preciso para descobrir a verdade sobre o que aconteceu naquela fatídica noite, transformando o que começou como a busca por um culpado em uma história de vingança.

yt thumbnail

Número Desconhecido: Catfishing na Escola (Netflix)

Uma adolescente e seu namorado recebem mensagens maldosas de um número de celular desconhecido durante meses. Mas, conforme a investigação se desenrola, as autoridades descobrem um segredo impressionante, que surpreende todas as pessoas que achavam que sabiam algo do caso.

yt thumbnail
Filmes Séries Streaming Netflix Amazon Prime Video

