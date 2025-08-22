Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre terror e drama, séries e filmes, o fim de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. No Mubi, estreia do filme Hot Milk, uma adaptação do aclamado romance de Deborah Levy. Já na Netflix, estreia da série nacional Pssica, sobre uma adolescente vítima de tráfico sexual, um assaltante e uma mãe corajosa.

Hot Milk (Mubi)

Com uma doença estranha, uma mãe e sua filha embarcam em uma jornada até a costa espanhola para encontrar uma cura, e ao longo do caminho a filha descobre outra realidade longe de sua mãe controladora. Adaptação do aclamado romance de Deborah Levy.

Pssica (Netflix)

Quando uma adolescente é vítima de tráfico sexual, um assaltante e uma mãe corajosa embarcam em diferentes jornadas para encontrá-la, até que seus caminhos se cruzam nas águas.

Death Inc. (Netflix)

Com a morte de Gonzalo Torregrosa, fundador e dono da Funerária Torregrosa, seu braço direito Dámaso Carrillo não tinha dúvidas de que era a pessoa mais qualificada para assumir a administração dos negócios. No entanto, contrariando todas as expectativas, a viúva Nieves decide tomar a frente da funerária com a ajuda de Chemi, seu genro sem-noção que se diz especialista em marketing. Essa ideia também se opõe à vontade das filhas de Nieves, que queriam fechar tudo para abrir uma academia. Enquanto Dámaso trama e manipula os empregados para ficarem contra a nova administração, a concorrência ficará mais acirrada contra a Transitus, outra funerária que chega com uma estratégia agressiva de expansão — além de um escândalo na linha do #MeToo que ameaça arruinar o legado de Gonzalo Torregrosa.

Um Homem Abandonado (Netflix)

Nem mesmo o tempo é capaz de curar as feridas de Baran que, aos 14 anos, é obrigado pela família a cumprir pena por um crime cometido pelo irmão. Sua vida nunca foi fácil e não será diferente após sair da prisão. Na tentativa de recomeçar, ele foca no sonho de abrir uma oficina automotiva, até sua sobrinha Lidya entrar em sua vida, mostrando outro caminho e quebrando suas duras barreiras. Apesar de todos os percalços, sua relação com Lidya ajudará Baran a se curar no presente e a fazer as pazes com seu passado.

Fale Comigo (HBO)

Quando um grupo de amigos descobre como invocar espíritos usando uma mão embalsamada, eles ficam viciados nesta nova emoção — até que um deles vai longe demais e libera forças sobrenaturais aterrorizantes.