'O Brutalista': filme vencedor do Oscar chega ao Streaming; saiba como assistir

Filme premiado chegou ao streaming na última semana

Da Redação
Publicado em 22 de agosto de 2025 às 10h46.

"O Brutalista", vencedor do Oscar de 2025 na categoria Melhor Direção de Arte, acaba de estrear nas plataformas de streaming.

A obra foi amplamente reconhecida pela Academia pela sua construção visual, que desempenha um papel essencial na ambientação e na narrativa da história.

A trama do filme

A história segue um imigrante lituano tentando reconstruir sua vida em Londres durante as décadas de 1970 e 1980.

Em meio a uma sociedade em transformação, o personagem enfrenta uma série de desafios pessoais, abordando questões como identidade, deslocamento e memória.

A trama mergulha nas complexidades das relações humanas em tempos difíceis e de mudanças sociais e econômicas.

Uma obra premiada para todos os gostos

Agora disponível nas principais plataformas de streaming, "O Brutalista" oferece aos espectadores a oportunidade de apreciar uma produção premiada, com uma narrativa sólida e temas profundos.

Se você é fã de filmes que abordam questões históricas e sociais de forma sensível e bem estruturada, esta é uma excelente opção.

Onde assistir no streaming?

O filme chegou ao catálogo do streaming Prime Video a partir do dia 22. Com duração de 3h20.

Acompanhe tudo sobre:Oscar 2025FilmesStreaming

