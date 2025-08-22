'O Brutalista': filme vencedor do Oscar chega ao Streaming; saiba como assistir

"O Brutalista", vencedor do Oscar de 2025 na categoria Melhor Direção de Arte, acaba de estrear nas plataformas de streaming.

A obra foi amplamente reconhecida pela Academia pela sua construção visual, que desempenha um papel essencial na ambientação e na narrativa da história.

A trama do filme

A história segue um imigrante lituano tentando reconstruir sua vida em Londres durante as décadas de 1970 e 1980.

Em meio a uma sociedade em transformação, o personagem enfrenta uma série de desafios pessoais, abordando questões como identidade, deslocamento e memória.

A trama mergulha nas complexidades das relações humanas em tempos difíceis e de mudanças sociais e econômicas.

Uma obra premiada para todos os gostos

Agora disponível nas principais plataformas de streaming, "O Brutalista" oferece aos espectadores a oportunidade de apreciar uma produção premiada, com uma narrativa sólida e temas profundos.

Se você é fã de filmes que abordam questões históricas e sociais de forma sensível e bem estruturada, esta é uma excelente opção.

Onde assistir no streaming?

O filme chegou ao catálogo do streaming Prime Video a partir do dia 22. Com duração de 3h20.