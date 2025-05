Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre drama e suspense, filmes e documentários, o final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia do documentário Bono - Histórias de ‘Surrender’, sobre a carreira e os desafios de Bono. Já na HBO Max, estreia do filme Mountainhead, em que um grupo de amigos bilionários se reúne no contexto de uma crise internacional em andamento.

Bono - Histórias de ‘Surrender’ (Apple TV+)

Uma releitura vibrante do show de Bono consagrado pela crítica, Stories of Surrender: An Evening of Words, Music and Some Mischief..., na qual ele revela um pouco mais sobre sua admirável carreira, os desafios e o apoio da família, dos amigos e de sua fé, além de narrar histórias sobre sua jornada como filho, pai, marido, ativista e ‘rockstar’. Com imagens exclusivas e inéditas dos shows no Beacon Theatre (em Nova York), o documentário traz Bono interpretando algumas das canções mais icônicas do U2 que marcaram sua vida e seu legado.

Mountainhead (HBO Max)

Um grupo de amigos bilionários se reúne no contexto de uma crise internacional em andamento. O filme original da HBO foi escrito, dirigido e produzido por Jesse Armstrong, indicado ao Oscar e vencedor de sete prêmios Emmy por seu trabalho na série da HBO Succession.

And Just Like That... (HBO Max)

Do produtor executivo Michael Patrick King, And Just Like That... segue Carrie, Miranda, Charlotte, Seema e LTW navegando na complicada realidade da vida, amor, sexo e amizade na casa dos 50 anos na cidade de Nova York.

Caso Arquivado: Os Assassinatos do Tylenol (Netflix)

Caso Arquivado: Os Assassinatos do Tylenol é uma série documental em três partes sobre um crime arrepiante que acabou com a confiança na segurança das marcas mais consumidas nos Estados Unidos. No ano de 1982, na cidade de Chicago, pelo menos sete pessoas morreram depois de ingerir cápsulas de Tylenol com cianeto, deixando o país todo em pânico e dando início a uma das maiores investigações criminais da história. Será que alguém estava por trás dessas mortes terríveis ou foi uma conspiração mais sombria, escondendo algo maior? A série reabre o caso que transformou o remédio mais vendido do mundo em um símbolo terrível e mudou para sempre nosso olhar sobre os medicamentos que temos em casa.

Dept. Q (Netflix)

O detetive Carl Morck é um policial brilhante, mas um péssimo colega. Seu sarcasmo afiado não lhe trouxe muitos amigos na polícia de Edimburgo. Após um tiroteio que deixou um jovem policial morto e seu parceiro paralisado, ele é indicado para ser o único membro do Departamento Q, uma nova unidade de casos arquivados que fica no subsolo. O departamento é uma estratégia de relações públicas, criado para distrair o público dos fracassos de uma força policial decadente e com poucos recursos, que só quer se livrar de Carl. Porém, de forma quase acidental, o detetive começa a formar um grupo de desgarrados que querem provar seu valor. Por isso, quando a pista de uma pessoa importante desaparecida há vários anos começa a ressurgir, Carl faz o que sabe fazer de melhor: recusar-se a aceitar um não como resposta.