Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e comédia, filmes e documentários, o final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. No Disney+, estreia da série brasileira Maria e o Cangaço, com Isis Valverde e Júlio Andrade. Já na Netflix, estreia do filme DJ à Paisana, sobre a história de Scorpex (Vincent Cassel), um DJ que já foi famoso e que parece ser o único a não perceber que seus dias de glória terminaram.

Maria e o Cangaço (Disney+)

A produção apresenta os últimos anos de vida de Maria Bonita, importante figura feminina para a história do país. Maria de Déa (Isis Valverde) era uma jovem destemida que ousou impor sua voz num mundo em que as mulheres viviam submetidas à vontade dos homens e a violência imperava. Companheira de Lampião (Júlio Andrade), o famoso líder cangaceiro, Maria passa a viver dividida entre a vida fora da lei e o desejo impossível de viver em família. A série mostra os últimos anos do grupo de Lampião narrados pela perspectiva humana e visceral da mais célebre cangaceira, cuja vida se tornou uma lenda.

DJ à Paisana (Netflix)

Scorpex (Vincent Cassel), um DJ que já foi famoso, parece ser o único a não perceber que seus dias de glória terminaram. Quando a policial Rose (Laura Felpin) oferece a ele uma oportunidade de acabar com seu jovem rival Vestax (Mister V), Scorpex vê o convite como uma chance de voltar ao topo com um grande hit.

Pulso (Netflix)

Um furacão se aproxima do pronto-socorro mais movimentado de Miami, e a jovem médica Danny Simms (Willa Fitzgerald) recebe uma promoção inesperada depois que o residente-chefe Xander Phillips (Colin Woodell) é suspenso. A tempestade só piora e, em meio ao pico de pacientes, o hospital entra em lockdown. Agora, Danny e Phillips precisam dar um jeito de trabalhar juntos, mesmo com todas as fofocas circulando sobre o romance ilícito entre os dois. Enquanto isso, a equipe do pronto-socorro tem que processar as consequências desse relacionamento, além de encarar os próprios desafios pessoais e profissionais, trabalhando sob pressão em casos de vida ou morte. Mas, para esse grupo de médicos, parece que salvar as vidas dos pacientes é menos complicado do que encarar os próprios problemas.

Carma (Netflix)

Neste eletrizante suspense policial, seis pessoas ficam presas em um ciclo cármico implacável, cada uma refém de escolhas impensadas que saem do controle.

Homens Negros Conquistam Hollywood e Mulheres Negras Conquistam Hollywood

Com entrevistas honestas, os documentários trazem uma jornada íntima com alguns dos mais extraordinários protagonistas negros de Hollywood, que revisitam as alegrias e desafios de ser um ator negro, compartilham momentos transformadores, discutem caminhos para o sucesso e honram lendas, enquanto reconhecem o enorme potencial da próxima geração. Os atores e atrizes falam sobre estreias históricas, o verdadeiro papel de um protagonista, a arte do sucesso sustentável e a dominância da bilheteria mundial. Impressões adicionais vêm de nomes da indústria, como Reuben Cannon, Nina Shaw, Matthew Johnson, Robi Reed e Quentin Tarantino.