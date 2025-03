Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre comédia e suspense, documentários e séries, o final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias, incluindo a série de comédia e investigação Assassinato na Casa Branca. Já no Prime Video, estreia do filme Duplicidade, em que a poderosa advogada Marley (Kat Graham) enfrenta seu caso mais pessoal: descobrir a verdade por trás do assassinato do marido (Joshua Adeyeye) de sua melhor amiga Fela (Meagan Tandy).

Assassinato na Casa Branca (Netflix)

132 salas, 157 suspeitos, um cadáver, uma investigação e um banquete presidencial desastroso. Assassinato na Casa Branca é uma história policial maluca, ambientada na Casa Branca com a eclética equipe da mansão mais famosa do mundo.

Revelações (Netflix)

Revelações conta a história de um pastor e uma policial, cada um motivado por suas próprias crenças. Enquanto ele acredita ter a missão divina de punir a pessoa que está por trás de um caso de desaparecimento, ela é assombrada por visões da irmã falecida.

Tornado: Joplin em Ruínas (Netflix)

Ambientado em 22 de maio de 2011, em meio a previsões de que o fim do mundo estava próximo, este documentário sobre amadurecimento é contado sob a perspectiva de um grupo de jovens de Joplin, Missouri, nos Estados Unidos. Quando a cidade é atingida por um raro tornado monstro de escala EF-5 bem no dia da formatura do colégio, a Mãe Natureza mostra toda sua potência. Encarando ventos de 320 km/h, eles descobrem o poder da resiliência na luta pela sobrevivência, e suas vidas mudam para sempre com essa experiência. A catástrofe destruiu Joplin, mas a comunidade superou o desafio, se reconstruiu e se transformou em um símbolo de esperança. O filme tem imagens reais cheias de adrenalina, gravadas pelos moradores, que colocam o público bem no olho do furacão.

A Contadora de Filmes (Prime Video)

A Contadora de Filmes conta a história de María Margarita, uma menina que encanta os moradores de uma pequena cidade no deserto do Atacama, no Chile, com seu talento para contar histórias. Caçula de quatro irmãos, o momento mais esperado por sua família é a ida ao cinema aos domingos. Mas quando seu pai sofre um acidente e a renda familiar diminui, apenas um filho pode continuar a frequentar o cinema. María, escolhida para assistir e narrar os filmes, revela um dom extraordinário, transformando sua vida e a de todos ao seu redor com sua sua maneira de contar histórias.

Duplicidade (Prime Video)

A poderosa advogada Marley (Kat Graham) enfrenta seu caso mais pessoal até agora quando é incumbida de descobrir a verdade por trás do assassinato do marido (Joshua Adeyeye) de sua melhor amiga Fela (Meagan Tandy). Com a ajuda de seu namorado (Tyler Lepley) — um ex-policial que virou investigador particular — a busca de Marley pelo que realmente aconteceu a leva por um labirinto traiçoeiro de engano e traição.