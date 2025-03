E.T milionário: modelo original do filme de Spielberg é leiloado; lances podem chegar a US$ 1 milhão

Uma das peças mais icônicas do cinema de ficção científica, o modelo original de E.T. usado no filme E.T. the Extra-Terrestrial, será leiloado pela Sotheby’s.

A peça, que faz parte da série There Are Such Things: 20th Century Horror, Science Fiction, and Fantasy on Screen, inclui um modelo de corpo inteiro do famoso alienígena, criado pelo renomado artista de efeitos especiais Carlo Rambaldi. O item foi utilizado na célebre cena do "armário" no filme de 1982 e é um dos três modelos originais feitos para o longa.

Embora o visual de E.T. seja um dos mais reconhecíveis no cinema, seu design foi desenvolvido do zero. Isso aconteceu por meio de uma colaboração entre o diretor Steven Spielberg, o artista de storyboard Ed Verreaux e Rambaldi.

Curiosamente, o conceito de E.T. não estava presente no roteiro de Melissa Mathison, sendo criado com base em uma ideia compartilhada entre Spielberg e Rambaldi. Durante o desenvolvimento do personagem, Spielberg trouxe imagens de três ícones históricos como referência: Albert Einstein, Ernest Hemingway e Carl Sandburg, todos com características que ele queria que E.T. tivesse, especialmente no olhar.

"Eu me lembro de ter mostrado a Carlo algumas fotos de Albert Einstein, Ernest Hemingway e Carl Sandburg. Eu adoro os olhos deles", disse Spielberg em um documentário de bastidores de 1996. "Podemos fazer os olhos de E.T. tão expressivos e tristes quanto os desses três ícones?"

Para o restante dos traços faciais de E.T., Rambaldi buscou inspiração em sua própria vida, como a aparência de seu gato himalaio, Kika. Quanto ao corpo, o artista se inspirou em uma pintura de 1952 chamada Woman of the Delta, que retrata mulheres com pescoços longos e finos, característica que ele queria imitar no alienígena.

O processo de criação de E.T. envolveu a construção de múltiplos cabeças e torsos, cada um com habilidades animatrônicas específicas. O resultado final foi um prop físico capaz de realizar até 150 movimentos distintos, incluindo o alongamento de seu pescoço, franzir a testa e enrugar o nariz. O custo total para criar E.T. foi de mais de US$ 1 milhão (aproximadamente US$ 3,3 milhões em 2025).

Carlo Rambaldi, que faleceu em 2012, é uma lenda no mundo dos efeitos especiais e maquiagem cinematográfica. Além de E.T., ele foi responsável por outros projetos emblemáticos, como o King Kong animatrônico de 40 pés do remake de 1976, o xenomorfo de Alien e o modelo de 20 pés de comprimento do verme de areia usado na adaptação de Duna (1984), dirigida por David Lynch.

A exposição There Are Such Things, que inclui a peça de E.T. e outros itens históricos de Rambaldi, estará aberta ao público de 29 de março a 3 de abril em Nova York. O leilão online ocorrerá no mesmo dia, e um fã dedicado de E.T. poderá levar para casa este modelo icônico, com a Sotheby’s estimando que o valor da venda fique entre US$ 600.000 e US$ 900.000.