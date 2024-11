Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre drama e suspense, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, estreia da série nacional Os Quatro da Candelária e a segunda temporada de A Diplomata. Já na Apple TV+, estreia da série espanhola Você Faria o Mesmo.

Os Quatro da Candelária (Netflix)

Enquanto tentam sobreviver nas ruas do Rio de Janeiro, jovens amigos buscam apoio uns nos outros e sonham com um futuro melhor. Até que uma tragédia acontece.

Assassino Zen (Netflix)

Björn Diemel (Tom Schilling) é um advogado renomado que acaba se tornando um assassino. Após participar de um seminário sobre atenção plena, ele tenta equilibrar melhor sua vida pessoal e profissional, passar mais tempo de qualidade com a filha e tem esperanças de salvar seu casamento. O seminário cumpre o que prometeu, mas não da forma que ele imaginou. Ele aplica as técnicas de atenção plena recém-aprendidas com seu cliente Dragan Sergowicz (Sascha Geršak), um chefe da máfia brutal. Agora, tanto a polícia quanto todo o clã da máfia estão atrás dele. Apesar da situação tensa, Björn consegue manter a calma e reorganizar sua vida. Para resolver seus problemas, ele vai ter que cometer alguns assassinatos... mas isso é só uma consequência natural da sua mudança de vida. A Diplomata (Netflix)

Uma explosão mortal no coração de Londres muda o mundo da embaixadora norte-americana Kate Wyler (Keri Russell). Enquanto luta para reconstruir as vidas abaladas e a equipe que se separou, o pior medo de Kate se torna realidade: o atentado que a levou ao Reino Unido não veio de um país rival, mas de dentro do governo britânico. Na busca pela verdade, seu único aliado é o quase ex-marido Hal Wyler (Rufus Sewell), que está bem vivo e envolvido em tudo. Kate ainda precisa lidar com os problemas do casamento, a dinâmica complexa com o Ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Austin Dennison (David Gyasi), e a visita ameaçadora da vice-presidente dos EUA, Grace Penn (Allison Janney).

Apocalipsis Z (Amazon Prime Video)

O que você faria se o mundo estivesse cheio de pessoas infectadas? Baseado no romance de Manel Loureiro, Apocalipsis Z transporta-nos para uma Galiza infectada onde o protagonista Manel, juntamente com o seu gato Lúculo, lutarão para se manterem vivos.

Você Faria o Mesmo (Apple TV+)