Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre ação e suspense, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Chega ao Prime Video para aluguel e compra o longa Guerra Civil, Wagner Moura e Kirsten Dunst. Já na Netflix, estreia da última temporada de Sweet Tooth.

Guerra Civil (Prime Video)

Estrelado por Wagner Moura, Kirsten Dunst, Cailee Spaeny e Stephen McKinley Henderson, sob direção de Alex Garland ("Ex Machina"), o longa é distribuído pela Diamond Films e estreou em abril nos cinemas brasileiros. O filme aborda os registros de quatro jornalistas sobre uma guerra civil fictícia nos Estados Unidos, polarizada, da qual pouco se sabe sobre motivações, contexto e nomes, mas que é tão palpável que poderia ser a realidade — e o futuro — de vários países. Disponível para compra e aluguel.

Fantasmas (Max)

Uma fantasma dos anos 80 chamada Stephanie, que morreu na noite de sua formatura é acordada no sótão. O despertar faz com que Stephanie busque respostas sobre sua morte.

Sob as Águas do Sena (Netflix)

No verão de 2024, Paris sedia pela primeira vez o Campeonato Mundial de Triatlo. A ativista ambiental Mika informa a cientista Sophia que um grande tubarão está nadando nas profundezas do rio Sena. Para evitar um banho de sangue no coração da cidade, elas precisam se juntar ao chefe de polícia Adil.

Como Roubar um Banco (Netflix)

Nos Estados Unidos da década de 1990, o melhor assaltante de bancos do mundo tem tudo: boa pinta, charme, um esconderijo enorme e a capacidade de desaparecer usando maquiagens no melhor estilo Hollywood. Mas quando a polícia começa a chegar perto, essa vida livre, leve e solta se transforma em uma armadilha sufocante. Agora, ele e sua gangue precisam arriscar tudo em último assalto.

Sweet Tooth (Netflix)

Depois de derrotar o General Abbot na batalha na cabana de Paba, Gus (Christian Convery), Jepperd (Nonso Anozie), Becky (Stefania LaVie Owen) e Wendy (Naledi Murray) embarcam em uma jornada rumo ao Alasca em busca da mãe de Gus, Birdie (Amy Seimetz), que está trabalhando para descobrir a misteriosa origem do Flagelo. No caminho, eles encontram o Dr. Singh (Adeel Akhtar), que pode ter ideias perigosas sobre Gus e sua função na cura do vírus.

Enquanto isso, surge uma nova ameaça: Helen Zhang (Rosalind Chao), sua filha Rosie (Kelly Marie Tran) e os ferozes meninos-lobos, que buscam recuperar os nascimentos humanos e acham que Gus é a solução. Em meio a todos os perigos, Gus e seus amigos encontram abrigo no Posto, no Alasca, onde conhecem novos personagens, como Siana (Cara Gee) e sua filha híbrida Nuka (Ayazhan Dalabayeva). Com cada vez menos tempo para encontrar respostas, alianças são colocadas à prova e destinos se cruzam, levando a uma situação eletrizante que vai determinar o destino da humanidade e dos híbridos.