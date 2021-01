Os 5 melhores filmes e séries para maratonar neste fim de semana

O último final de semana do mês de janeiro está batendo à porta e é hora de desligar e assistir aos últimos lançamentos disponíveis nos streamings. Entre os destaques para os próximos dias está a segunda temporada da série “Expresso do Amanhã”, na Netflix, inspirada em um filme homônimo de Bong Joon Ho, diretor de Parasita. Já na Amazon Prime Video, a primeira temporada da série “La Jauría”, terror psicológico que fez sucesso lá fora e já teve a segunda temporada confirmada, entra no catálogo.

Como é de costume, a Casual selecionou os 5 melhores filmes e séries que valem a pena serem vistos (e maratonados) neste fim de semana. Dessa vez, entram na lista “Expresso do Amanhã” e “A Escavação”, da Netflix; “Under the grapefruit tree”, da HBO GO; “La Jauría”, da Amazon Prime Video; e “Clouds”, da Disney+. Divirta-se!

Expresso do Amanhã (Netflix)

Baseada em filme de mesmo nome dirigido por Bong Joon Ho, sul-coreano que levou para casa 4 Oscars com Parasita, “O Expresso da Amanhã”, dirigida por Josh Friedman e Graeme Manson, é uma série que cativou o público logo na primeira temporada, lançada no início do ano passado. A história se passa em um mundo pós-apocalíptico tomado pelo gelo. Nesse mundo, a única forma de sobreviver é estando em um trem com 1001 vagões que nunca para de se movimentar, e onde os conflitos entre os passageiros são rotina. A tão aguardada segunda temporada da série que foi adiada devido à pandemia, acaba de entrar no catálogo da Netflix.

A Escavação (Netflix)

Outro lançamento muito esperado neste mês de janeiro é o filme “A Escavação”, drama histórico protagonizado por Carey Mulligan e Ralph Fiennes. A história da Netflix se passa às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Na narrativa, uma viúva rica viúva (Mulligan) contrata um arqueólogo amador (Fiennes) para escavar sepultamentos ancestrais em sua propriedade. Ao fazerem uma descoberta histórica, os ecos do passado ressoam no presente e futuro.

Under the grapefruit tree (HBO GO)

Dando continuidade a uma série de documentários sobre esportistas americanos, a HBO GO está lançando esta semana o filme “Under the grapefruit tree”, um documentário narrado em primeira pessoa pelo arremessador do New York Yankees Carstsen Charles (“CC”) Sabathia Jr. As imagens exclusivas revelam os bastidores da última temporada de beisebol do jogador e narram sua vida e carreira. Na semana passado, a HBO GO lançou um outro documentário “Tiger”, que mostra a vida e obra do golfista americano Tiger Woods.