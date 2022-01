Os 5 melhores filmes e séries para maratonar nesse final de semana

Entre comédia e ação, documentários e filmes, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, quatro estreias incluindo a série documental Neymar: O Caos Perfeito, sobre ascensão à fama no Santos, os dias de glória no FC Barcelona, os altos e baixos com a seleção brasileira e o Paris Saint-Germain e o stand-up do comediante Aziz Ansari. Já em outros serviços de streaming, o destaque fica para o filme Matrix Resurrections.

Como de costume, a Casual selecionou 5 filmes e séries para você ficar de olho nos próximos dias. Confira.

Matrix Resurrections

Quase 23 anos após a estreia de Matrix, em 1999, a história criada pelas irmãs Wachowski, que se tornou um clássico da cultura pop no final dos anos 1990 e que também revolucionou o cinema e o gênero de ficção científica, retorna com um novo capítulo em Matrix Resurrections.

Matrix Resurrections está disponível para compra e aluguel nas plataformas Apple TV e Google Play e para aluguel nas plataformas Claro, Sky, Vivo e Amazon Prime Video. Ao comprar, o título fica disponível por tempo ilimitado. Já na opção de aluguel, a produção fica disponível por 48 horas, sem limite de plays. Ao comprar o filme na Apple TV, o fã da saga terá 128 minutos de conteúdos extras inéditos do filme.

Neymar: O Caos Perfeito (Netflix)

Um dos atletas mais famosos e bem pagos de todos os tempos, Neymar é um herói em campo, mas também é alvo de muitas controvérsias. Com direção de David Charles Rodrigues, esta série documental de três episódios é um retrato íntimo e pessoal de Neymar da Silva Santos Júnior, acompanhando sua ascensão à fama no Santos, os dias de glória no FC Barcelona, os altos e baixos com a seleção brasileira e o Paris Saint-Germain, e todo seu trabalho de marketing, comandado pelo pai. Repleta de convidados especiais, a série traz entrevistas de lendas do futebol, como Beckham, Messi e Mbappé, que opinam sobre o lugar do craque na história do esporte.

Jonathan Van Ness Quer Saber... (Netflix)

Jonathan Van Ness Quer Saber... explora de forma descarada, mas também inteligente, assuntos e questões que deixam Jonathan curioso. De arranha-céus a insetos, de identidade de gênero a petiscos, cada episódio acompanha Jonathan desvendando, com a ajuda de especialistas em várias áreas, todo tipo de complexidade sobre os mais diversos temas.

A Vizinha da Mulher na Janela (Netflix)

Para Anna (Kristen Bell), todos os dias são iguais. Olhando pela janela, com o coração partido e uma taça de vinho, ela vê a vida passar. Mas um vizinho bonitão (Tom Riley) e sua filha (Samsara Yett) se mudam para a casa da frente, e as coisas parecem começar a mudar. Até que ela testemunha um terrível assassinato... ou será que foi só imaginação?

Dos criadores Rachel Ramras, Hugh Davidson e Larry Dorf, a série de oito episódios é uma sátira ao famoso suspense psicológico repleta de humor ácido e regada a vinho que vai deixar todo mundo intrigado até o final.

Aziz Ansari: Nightclub Comedian (Netflix)

Criador da premiada série Master of None, em Nightclub Comedian, o comediante de ascendência indiana Aziz Ansari, apresenta um stand-up surpresa e intimista filmado em Nova York em dezembro de 2021.