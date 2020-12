Os 5 melhores filmes e séries para assistir nesse final de semana

O primeiro final de semana do último mês do ano não deixa a desejar no quesito bons lançamentos. Para começar, a Netflix colocou na última quinta-feira 3 no ar o primeiro filme brasileiro de natal do streaming, “Tudo bem no Natal que vem”, protagonizado pelo ator e comediante Leandro Hassum. Há ainda a chegada de grandes estreias tiveram o lançamento atrasado inúmeras vezes por conta da pandemia, como é o caso de “Mulan”, que estrearia nos cinemas em março deste ano mas acabou se rendendo à Disney+.

Como é de costume, a Casual selecionou 5 títulos para você ficar de olho neste final de semana. Desta vez, entram na lista 3 filmes e duas séries documentais. São eles: “Tudo bem no Natal que vem” e “Selena”, da Netflix; “Mulan”, da Disney+; “The sound of metal”, da Amazon Prime Video, e “Earth at night in color”, da Apple Tv+. Divirta-se!

Tudo Bem No Natal Que Vem (Netflix)

Protagonizado por Leandro Hassum, “Tudo bem no natal que vem” é o primeiro filme de Natal brasileiro na Netflix. Na trama, depois de levar um tombo na véspera de Natal, o rabugento Jorge desmaia e acorda um ano depois sem lembrança do que se passou. Ele logo percebe que está condenado a continuar acordando na véspera de Natal, ano após ano, tendo que lidar com as consequências do que seu outro “eu” fez nos demais 364 dias.

Selena (Netflix)

Outro lançamento que já está disponível no catálogo da Netflix é a aguardada série documental “Selena”. A história narra a vida pessoal, a carreira e os desafios enfrentados pela cantora norte-americana de origem mexicana Selena Gomez antes e depois da fama.

Mulan (Disney+)

“Mulan” é uma superprodução da Disney inspirada na animação de mesmo nome que teve o lançamento adiado diversas vezes por conta da pandemia. Com as salas de cinemas ainda sem movimento, no entanto, não teve jeito: a estreia ficou para o streaming. Para o público brasileiro, o filme foi disponibilizado no Disney+ nesta semana. O filme conta a história da jovem e inexperiente fada madrinha Eleanor (Jillian Bell), que descobre que sua profissão está prestes a morrer e decide mostrar ao mundo que as fadas ainda são necessárias.

The Sound of Metal (Amazon Prime Video)

“The Sound of Metal” é um filme original (e muito aguardado) da Amazon Prime Video que entra no catálogo do streaming na sexta-feira 4. A obra vem recebendo muitos elogios da crítica mesmo antes da estreia oficial, principalmente em festivais independentes. No filme, Ruben é o baterista de uma banda de heavy metal até que aos poucos ele começa a perder um de seus principais instrumentos de trabalho: a audição.

Earth At Night In Color (Apple TV+)

“Earth at Night in Color” é uma série de documentários da Apple TV+ que retrata a vida selvagem de diversos animais ao redor de seis continentes. O foco do documentário são as filmagens noturnas, mostrando como os animais se comportam na ausência de luz. A série de documentários mostra hábitos noturnos nunca vistos de animais como: onças, guepardos, leões e hienas.