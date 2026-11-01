Casual
MELHORES HOTÉISARQUITETOS DE DESTAQUEMELHORES RESTAURANTESRELÓGIOSCEOs NO TEMPO LIVRECINEMA

Carla Madeira e Fernando Morais participam de evento literário gratuito em Santos neste domingo

Escritores participam da 18ª Tarrafa Literária neste domingo, 1º; evento tem entrada gratuita e programação com três mesas sobre biografias, criação literária e a relação entre escritores e leitores

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 08h56.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreLiteratura
Saiba mais

A 18ª edição da Tarrafa Literária chega ao fim neste domingo, 1º de novembro, com uma programação gratuita no Teatro Guarany, em Santos (SP). A agenda reúne escritores, jornalistas, biógrafos e editores em três encontros sobre técnicas biográficas, criação literária e a relação entre autor e leitor.

Os ingressos são gratuitos e distribuídos por ordem de chegada. As atividades começam às 14h30 e seguem até a noite, com a participação de nomes como Fernando Morais, Adriana Negreiros, Carla Madeira, Felipe Charbel e o escritor português Rui Couceiro.

Programação da Tarrafa Literária neste domingo

A primeira mesa, "A Vida dos Outros: a técnica das biografias", começa às 14h30. O encontro aborda o trabalho de reconstituição histórica em biografias e reúne os jornalistas e biógrafos Adriana Negreiros e Fernando Morais. A mediação será de Jorge Oliveira.

Às 17h, a programação segue com "Um Rio Marinho", debate sobre prosa contemporânea e criação literária. Participam as romancistas Bethânia Pires Amaro e Carla Madeira, com mediação de Ana Lima Cecílio.

O último encontro está marcado para as 19h30. Com o título "O escritor e o leitor, ou seria o contrário?", a mesa reúne o ensaísta Felipe Charbel e o editor e romancista português Rui Couceiro. A conversa será mediada por Manuel da Costa Pinto.

Tarrafa Literária 2026

  • Data: domingo, 1º de novembro de 2026
  • Local: Teatro Guarany, em Santos (SP)
  • Ingressos: gratuitos, distribuídos por ordem de chegada

Programação

  • 14h30 – A Vida dos Outros: a técnica das biografias
    Convidados: Adriana Negreiros e Fernando Morais
    Mediação: Jorge Oliveira

 

  • 17h – Um Rio Marinho
    Convidadas: Bethânia Pires Amaro e Carla Madeira
    Mediação: Ana Lima Cecílio

 

  • 19h30 – O escritor e o leitor, ou seria o contrário?
    Convidados: Felipe Charbel e Rui Couceiro
    Mediação: Manuel da Costa Pinto

 

Acompanhe tudo sobre:EscritoresLiteraturaLivrosSantos (SP)Eventos

Mais de Casual

Pizza e cerveja: como harmonizar sabores e estilos

Peptídeos viram o ingrediente da vez no skincare antirrugas

O uísque de uma ilha tropical que conquistou a Escócia

'Cinema em primeiro lugar': Disney tem 40 filmes brasileiros em desenvolvimento

Mais na Exame

Negócios

A gigante paulista que desafia chineses, vende 12 mil produtos e fatura R$ 2,9 bilhões

Esporte

Goleiro se recusa a defender pênalti polêmico marcado na Copa do Mundo sub-15; entenda

Mundo

A 'Maldição das midterms': por que o partido da Casa Branca quase sempre sai perdendo?

Mercado Imobiliário

Saí do divórcio sem um centavo de uma casa que paguei por 25 anos. E agora?