Carla Madeira e Fernando Morais participam de evento literário gratuito em Santos neste domingo

A 18ª edição da Tarrafa Literária chega ao fim neste domingo, 1º de novembro, com uma programação gratuita no Teatro Guarany, em Santos (SP). A agenda reúne escritores, jornalistas, biógrafos e editores em três encontros sobre técnicas biográficas, criação literária e a relação entre autor e leitor.

Os ingressos são gratuitos e distribuídos por ordem de chegada. As atividades começam às 14h30 e seguem até a noite, com a participação de nomes como Fernando Morais, Adriana Negreiros, Carla Madeira, Felipe Charbel e o escritor português Rui Couceiro.

Programação da Tarrafa Literária neste domingo

A primeira mesa, "A Vida dos Outros: a técnica das biografias", começa às 14h30. O encontro aborda o trabalho de reconstituição histórica em biografias e reúne os jornalistas e biógrafos Adriana Negreiros e Fernando Morais. A mediação será de Jorge Oliveira.

Às 17h, a programação segue com "Um Rio Marinho", debate sobre prosa contemporânea e criação literária. Participam as romancistas Bethânia Pires Amaro e Carla Madeira, com mediação de Ana Lima Cecílio.

O último encontro está marcado para as 19h30. Com o título "O escritor e o leitor, ou seria o contrário?", a mesa reúne o ensaísta Felipe Charbel e o editor e romancista português Rui Couceiro. A conversa será mediada por Manuel da Costa Pinto.

Tarrafa Literária 2026

Data: domingo, 1º de novembro de 2026

domingo, 1º de novembro de 2026 Local: Teatro Guarany, em Santos (SP)

Teatro Guarany, em Santos (SP) Ingressos: gratuitos, distribuídos por ordem de chegada

Programação

14h30 – A Vida dos Outros: a técnica das biografias

Convidados: Adriana Negreiros e Fernando Morais

Mediação: Jorge Oliveira

17h – Um Rio Marinho

Convidadas: Bethânia Pires Amaro e Carla Madeira

Mediação: Ana Lima Cecílio