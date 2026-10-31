Peptídeos viram o ingrediente da vez no skincare antirrugas

A busca por resultados parecidos com os da toxina botulínica sem passar pela seringa colocou os peptídeos no centro das rotinas de cuidado com a pele em 2026. O ativo aparece em séruns de farmácia, cremes de marcas de celebridades e fórmulas de prestígio que passam de R$ 1 mil, com um apelo comparável ao que a vitamina C e o retinol tiveram em outros ciclos do mercado de beleza.

O tema ganhou um capítulo regulatório nesta semana, quando o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos (HHS) anunciou que vai permitir, de forma temporária, que farmácias de manipulação produzam seis peptídeos sem aprovação da FDA. As substâncias liberadas são diferentes das usadas em cosméticos e costumam ser aplicadas por injeção, mas a decisão mostra o tamanho do interesse em torno de uma categoria que circula entre clínicas de estética, prateleiras de beleza e o mercado de bem-estar.

Como os peptídeos agem na pele

Peptídeos são cadeias curtas de aminoácidos que formam proteínas como colágeno, elastina e queratina, ligadas à firmeza e à elasticidade da pele. No skincare, eles aparecem em diferentes versões. Os sinalizadores estimulam a produção de colágeno, os carreadores transportam minerais envolvidos no reparo do tecido e há ainda os que atuam sobre a contração muscular, caso do argireline, que interfere na liberação de neurotransmissores e pode suavizar rugas de expressão.

Por isso o argireline virou a base dos produtos vendidos com o apelido de “Botox em frasco”, comparação que dermatologistas costumam rejeitar. O efeito de um creme sobre as linhas de expressão é mais discreto e gradual do que o de uma aplicação em consultório, e depende de uso contínuo por semanas. Peptídeos também são moléculas frágeis, com absorção limitada pela pele, o que levou a indústria a investir em tecnologias de encapsulamento e emulsões em escala nanométrica para melhorar a penetração.

A popularidade acompanha uma mudança no comportamento de quem consome beleza. Depois de alguns anos marcados por ácidos em alta concentração e rotinas agressivas, a preferência migrou para ativos mais suaves e voltados à proteção da barreira cutânea. Os peptídeos se encaixam nesse perfil por serem bem tolerados pela maioria dos tipos de pele, e passaram a ser indicados também no pós-procedimento estético, quando a pele está mais sensível.

A decisão nos Estados Unidos

Os seis peptídeos liberados pelo HHS são BPC-157, epitalon, KPV, MOTS-c, semax e TB-500, promovidos na internet para fins que vão de reparo de tecidos e pele mais saudável a longevidade. Nenhum deles tem aprovação da FDA, e cientistas da própria agência concluíram que não há dados suficientes para comprovar segurança e eficácia. A medida tem o apoio do secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., defensor declarado dos produtos, e foi apresentada pelo governo como uma alternativa ao mercado paralelo, onde os compostos já eram vendidos sem controle.

Pelas novas regras, a manipulação depende de receita individual, ingredientes rastreáveis, testes de qualidade e notificação de efeitos adversos. A política vale até que a FDA conclua o processo formal de inclusão das substâncias na lista de ingredientes permitidos para manipulação. Em julho, o comitê consultivo da agência apoiou a liberação por margem estreita, em uma votação que teve entre os integrantes nomes ligados à indústria de peptídeos.

Em 2023, a FDA havia classificado 19 peptídeos como inseguros para manipulação. Farmácias, empresas de telemedicina e investores já se preparavam para a abertura do mercado desde a revisão iniciada neste ano, e o mesmo comitê deve analisar outros cinco peptídeos em reunião prevista para fevereiro de 2027.