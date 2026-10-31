A escolha da cerveja para acompanhar uma pizza vai além da preferência por determinado estilo. A intensidade dos ingredientes, a gordura dos queijos e embutidos e a acidez do molho de tomate são alguns dos fatores que influenciam a combinação. Nesse contexto, as cervejas artesanais oferecem diferentes possibilidades de harmonização, seja pelo contraste entre sabores, seja pela aproximação de aromas e texturas.

O bar Câmara Fria tem cardápio com mais de vinte rótulos de cerveja e serve pizzas autorais. Segundo o chef da casa, Guillermo Teran, “a escolha da bebida deve considerar a intensidade dos ingredientes e as características de cada receita”.

Cervejas mais leves podem acompanhar pizzas de sabores delicados, enquanto coberturas com embutidos e queijos marcantes pedem bebidas de maior intensidade.

Rodrigo Lattarulo Schmidt, chef da Di Bari Pizza, também destaca a importância desse equilíbrio. “A intensidade é o principal ponto. A cerveja não pode atropelar a pizza, e vice-versa”, afirma.

Câmara Fria: Pizza CF (Mário Rodrigues/Arquivo Pessoal)

Em receitas com queijos e embutidos, a carbonatação e o amargor do lúpulo podem ajudar a amenizar a sensação de gordura no paladar. Já para pizzas com ingredientes picantes, Schmidt recomenda cervejas de perfil mais neutro, para não interferir na percepção da picância. No caso dos queijos curados, o chef sugere cervejas belgas com notas adocicadas, que complementam os sabores mais intensos.

Outra possibilidade é combinar características semelhantes entre a comida e a bebida ou apostar no contraste. Schmidt cita a pizza de burrata com limão-siciliano, acompanhada de uma witbier, estilo que costuma apresentar notas cítricas e especiarias, como casca de laranja e coentro. Já uma pizza com gorgonzola pode ser servida com uma cerveja de perfil adocicado, criando um contraste entre os sabores.

Di Bari: pizza Burrata Verde (Giovanni Tártaro/Arquivo Pessoal)

A temperatura também influencia a experiência. Schmidt recomenda evitar servir todas as cervejas muito geladas, já que o frio reduz a percepção de aromas e sabores. “Quando a cerveja vai ganhando temperatura, os sabores e aromas começam a aparecer”, explica. Ele também aconselha não começar a degustação com estilos muito alcoólicos, lupulados ou com malte excessivamente tostado, que podem se sobrepor aos sabores da refeição.

Na prática, a escolha da cerveja varia conforme os ingredientes e os sabores de cada pizza. Para a marguerita, os especialistas recomendam estilos leves, enquanto coberturas com calabresa, queijos ou embutidos permitem explorar bebidas mais amargas e encorpadas. Confira algumas das combinações sugeridas por eles.

Marguerita com lager ou pilsen

A leveza da marguerita combina com cervejas de perfil mais delicado, que acompanham o molho de tomate, a mussarela e o manjericão sem encobrir seus sabores. Rodrigo Schmidt recomenda uma lager ou pilsen para começar a explorar a harmonização. No Câmara Fria, Guillermo Teran também indica uma lager, cuja carbonatação e amargor sutil ajudam a limpar o paladar.

Câmara Fria: Pizza de Mussarela (Mario Rodrigues/Arquivo Pessoal)

Calabresa com session IPA ou American Pale Ale (APA)

Para pizzas com calabresa ou linguiça, o amargor pode ajudar a equilibrar a gordura dos embutidos e do queijo. Schmidt sugere uma session IPA ou uma red ale. Teran, por sua vez, recomenda uma American Pale Ale, estilo que combina notas de malte com o amargor do lúpulo.

Câmara Fria: Pizza de Calabresa (Mario Rodrigues/Arquivo Pessoal)

Quatro queijos com weiss ou sour

No caso de uma pizza com mistura de queijos, Schmidt sugere cervejas weiss ou sour, que contrastam com a cremosidade da cobertura. Teran, por sua vez, indica uma IPA, cujo amargor ajuda a equilibrar a gordura dos queijos. Para quem prefere uma opção menos amarga, o especialista recomenda uma Session.

Pizza com gorgonzola e cerveja adocicada

Para quem prefere contrastes, Schmidt sugere acompanhar uma pizza com gorgonzola por uma cerveja de perfil adocicado. A combinação contrapõe a intensidade e a salinidade do queijo às notas mais doces da bebida.

Pizzas com charcutaria e cervejas mais encorpadas

Receitas com embutidos de sabor intenso podem acompanhar cervejas mais encorpadas e lupuladas, como uma IPA. A recomendação de Schmidt é considerar a intensidade dos ingredientes para que a bebida acompanhe a cobertura sem se sobrepor a ela.

Pizza com queijo Cuesta Azul e IPA

Guillermo Teran recomenda a combinação com IPA para equilibrar a gordura e a salinidade do queijo Cuesta Azul. O amargor e o corpo da cerveja ajudam a contrabalançar as características da cobertura.