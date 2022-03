Omega revela nova coleção de relógios menores e mais coloridos

Os suíços da Omega cravaram os dois pés nas últimas tendência da relojoaria: tamanhos menores e opções mais coloridas. Não é mera coincidência, considerando que o mercado asiático é o principal consumidor (e as características parecem feitas sob medida para os chineses). Mas a inspiração dos novos modelos também foi mais democrática, com foco nos elementos de água, terra e ar.

Seamaster Planet Ocean Ultra Deep

No caso do Seamaster Planet Ocean Ultra Deep, foram necessários três anos para tornar realidade o conceito que viajou amarrado ao submarino do explorador americano Victor Vescovo até 10.928 m de profundidade em 2019. E, durante esse período, o relógio diminuiu consideravelmente – passou dos 55 mm de diâmetro e 28 mm de espessura para 45,5 mm e 18,12 mm, respectivamente.

Ainda existe uma versão fabricada com titânio, mas os compradores poderão optar pela liga de aço desenvolvida pela própria Omega, batizada “O-Megasteel”. E se a capacidade de submersão passou para 6 mil metros de profundidade, o Seamaster Planet Ocean Ultra Deep atendeu à norma técnica ISO 6425, que impõe uma série de exigências para os equipamentos destinados a mergulho.

Esses modelos têm capacidade de afundar sob a água sem válvula de escape de hélio por conta das novas técnicas desenvolvidas especialmente pela Omega, que também registraram quatro pedidos de patentes para tecnologias de vidro, junta do vidro, coroa e fundo da caixa com duas peças (uma exclusividade do Ultra Deep Titanium, também reconhecível pela caixa de forma assimétrica).

Seamaster Diver 300M

Também inspirado no elemento da água – e, consequentemente, em mergulho –, o novo Seamaster Diver 300M ganhou uma nova versão com caixa de 42 mm feita de aço com detalhes em verde, além de mostrador com desenho que remete a ondas, luneta em cerâmica e pulseira de borracha. E outro detalhe é o calibre C-Axial 8800, que permanece visível graças à caixa de fundo transparente.

Seamaster Aqua Terra

Esses novos modelos da linha Aqua Terra ganharam dez opções de cores do mostrador, tanto para o modelo de 34 mm como na versão de 38 mm – sempre com nomes inspirados no elemento da terra, como “Açafrão”, “Terracota” e “Arenito”. Quando comparados aos relógios já presentes na coleção, os estreantes têm caixa polida e pulseira de aço com elos redesenhados e mais arredondados.

Constellation

Neste ano, a coleção Constellation comemora o 40º aniversário e, para celebrar a data, com novas cores de mostrador (que podem receber detalhes azuis ou dourados, dependendo da configuração). Na opção de 28 mm, há novos tons pastel combinados com diamantes, enquanto o calibre 8900 dá lugar ao movimento por quartzo. Por fim, as versões com 29 mm têm movimento automático.

Speedmaster ’57

Esse é o menor Speedmaster com certificação Master Chronometer feito até então: são 40,5 mm de diâmetro e menos de 13 mm de espessura – mérito do calibre 9906, bem mais fino que movimentos cronógrafo manual convencionais. E, por mais que o desenho tenha continuado praticamente igual, a linha Speedmaster ’57 teve a caixa reprojetada para se aproximar do primeiro Speedmaster.

Por um lado, o relógio recebeu opções de cores menos comuns (como verde, bordeaux e azul); por outro, manteve os clássicos ponteiros “broad arrow”, além de detalhes que brilham no escuro com tom vintage para a versão com mostrador preto. Nas opções de fundo colorido, os marcadores das horas brilham em verde. Por fim, todos os modelos têm reserva de marcha para até 60 horas.

Speedmaster Moonwatch

Com inspiração no espaço (e, por consequência, no elemento ar), o Moonwatch ganhou nova opção com caixa de 42 mm feita de ouro Moonshine, uma liga patenteada pela Omega capaz de manter as cores resistentes ao desbotamento. Esse material também pode ser utilizado nos mostradores e nas pulseiras – que também têm versões de couro e borracha. Já o calibre 3861 tem corda manual.