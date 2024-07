Paris não vê 'boom' de turistas por causa das Olimpíadas

Quando os Jogos Olímpicos começarem, em 26 de julho, as arquibancadas em Paris devem estar preenchidas principalmente por franceses.

De acordo com dados do Paris je t’aime, o conselho de turismo da cidade, a capital espera 11,3 milhões de visitantes durante as semanas dos Jogos Olímpicos – dos quais apenas 1,5 milhão estrangeiros.

Embora isso seja suficiente para manter os estádios ocupados, hotéis, companhias aéreas e agências de viagens esperavam ver um boom.

Ao todo, os níveis de ocupação hoteleira em Paris durante o evento estão em torno de 80%, de acordo com dados da CoStar divulgados em 26 de junho. Isso está significativamente abaixo da ocupação hoteleira durante Londres 2012 e Rio 2016, que atingiu uma média de 88,6% e 94,1%, respectivamente.

“Enquanto os voos internacionais para o Rio de Janeiro cresceram 115% em relação ao ano anterior durante o período dos Jogos Olímpicos de 2016, Paris registrou um crescimento de apenas 8%, de acordo com dados da empresa de análise de viagens ForwardKeys.

Alan Bachand, proprietário da empresa de viagens esportivas 14sb, construiu seu negócio com base na pré-compra de reservas de hotéis para grandes eventos – como Super Bowl, Copa do Mundo e Olimpíadas – oferecendo ingressos a preços competitivos para os fãs. Neste ano, ele disse à Bloomberg que as vendas ficaram 80% abaixo das suas expectativas com base nos Jogos Olímpicos anteriores.

“Esta é a primeira vez em 25 anos que aceitaremos menos dinheiro do que pagamos pelos quartos de hotel que contratamos há 30 meses”, afirmou.

As companhias aéreas estão em situação semelhante. Em 11 de julho, a Delta Air Lines estimou que sofreria perdas de US$ 100 milhões, já que os turistas optaram por não ir à França durante as Olimpíadas.

Numa situação semelhante está a AirFrance, que ampliou em 15% a sua capacidade de voos de cidades norte-americanas para Paris durante os Jogos. A Air France-KLM, reportou até agora uma perda de receitas de pelo menos 180 milhões de euros (195,5 milhões de dólares) entre julho e agosto - que atribui aos Jogos Olímpicos.