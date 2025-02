O vinho brasileiro que conquistou chef francês dono de restaurante em São Paulo

"Vinho com estilo europeu, perfeito para harmonizar com os pratos que faço." Essa é a frase que o chef Benoit Mathurin, sócio do restaurante Esther Rooftop, descreve os vinhos da vinícola gaúcha La Grande Bellezza. Apaixonado pela vinicultura brasileira, Mathurin oferece exclusivamente rótulos nacionais em sua carta de vinhos, incluindo os da La Grande Bellezza, que conquistaram seu paladar.

O segredo da qualidade desses vinhos está, em grande parte, no solo. Localizada em Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul, um dos terroirs mais renomados para a elaboração de espumantes, a vinícola tem uma linha que não se limita aos vinhos de borbulhas, mas também inclui tintos e rosés, totalizando 16 rótulos.

"A região oferece condições geológicas e climáticas excepcionais para a produção de vinhos de diversas variedades", explica Cristina Petriz, carioca que, junto ao gaúcho Rossano Biazus, comanda a vinícola desde 2017.

Nas áreas com maior presença de argila, foram cultivadas variedades como Merlot, Cabernet Franc, Pinot Noir, Tannat e Ancellotta. Já nas áreas com maior presença de fragmentos rochosos, encontram-se as variedades Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Petit Verdot e Grenache.

Considerada uma vinícola de porte pequeno, com cerca de 25.000 garrafas por ano, a La Grande Bellezza já figura entre os principais mercados de vinho, especialmente em restaurantes. As garrafas podem ser adquiridas no site da vinícola, com preços que variam entre R$ 171,55 e R$ 210.

Os rótulos

Por estar localizada em uma das melhores regiões para a elaboração de espumantes do Brasil, é natural que os rótulos da vinícola sejam de alta qualidade. Feitos pelo método tradicional, os espumantes são, de fato, excepcionais.

No entanto, o grande destaque são os vinhos tintos, que se inspiram na excelência incontestável dos vinhos de Bordeaux, na França. As castas que mais se adaptaram à Serra Gaúcha, como Merlot e Cabernet Sauvignon, prosperam em Pinto Bandeira, região que oferece condições ideais para o cultivo dessas variedades, dando aos vinhos um caráter "europeu" que conquistou tanto o paladar do chef Benoit.

Os vinhos estão divididos em três coleções: Madames, Grand Vin e espumantes (La Grande Bellezza, Farfalline e Mademoiselle Lili). A Coleção Madames, composta por Merlot, Cabernet Sauvignon, Tannat e Cabernet Franc, é envelhecida em barricas de carvalho francês provenientes de diferentes bosques da França. O rosé da vinícola, feito com a uva Grenache, tem uma mineralidade marcante, enquanto o branco, feito de Trebbiano Toscano, se destaca pelo frescor e complexidade.

A Coleção Grand Vin apresenta dois cortes ao estilo bordalês: o Ossessione 2020, composto por Cabernet Franc e Merlot, e o Audeo 2020, que combina Cabernet Sauvignon, Merlot e Petit Verdot.

Além disso, a vinícola oferece vinhos inusitados, como o Pipistrello 2022, que mistura Merlot, Aspirant Bouschet e Petit Verdot; o Baraonda, uma combinação de Tannat, Petit Verdot, Touriga Nacional e Merlot; e o Anima Locus, que reúne todas as variedades tintas cultivadas na propriedade.