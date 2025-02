Passeio de enoturismo perto de São Paulo: a vinícola que é a segunda mais procurada do Brasil

A pouco mais de uma hora da cidade de São Paulo, a cidade de São Roque se consolidou como um dos polos de elaboração de vinho no interior paulista. Esse movimento, que tem colhido bons frutos (com o perdão do trocadilho), foi impulsionado em grande parte pela vinícola Góes, fundada em 1938 por uma família de imigrantes portugueses.

Nos últimos anos, com o crescimento do consumo de vinho no Brasil (chegamos a 2,7 litros por pessoa por ano), a vinícola viu aumentar também o número de visitantes interessados em enoturismo. Como resultado, se tornou o segundo destino mais procurado do país na plataforma Wine Locals, especializada em enoturismo, ficando atrás apenas de um passeio no Rio Grande do Sul. Em um único final de semana, cerca de 6.000 pessoas participam de alguma das atividades promovidas pela vinícola (veja mais abaixo).

Além de oferecer experiências que agradam aos turistas, a vinícola Góes se beneficia de uma localização estratégica, próxima ao maior mercado consumidor de vinho do Brasil: São Paulo. Outro fator importante e diferencial é a presença das várias gerações da família (chegando à quinta) no atendimento aos visitantes, que saem encantados e, muitas vezes, com as sacolas cheias de vinhos. Boa parte das vendas ocorre diretamente na loja, onde a experiência é mais imersiva.

A vinícola oferece diversos formatos de passeios pelos parreirais, alguns com alimentação e, claro, degustação de vinhos. Para aqueles que não podem consumir álcool, há opções de suco de uva e vinho sem álcool levemente gaseificado, como o Donnatella, um dos lançamentos mais recentes da vinícola.

Vinho ícone

Na safra de 2014, o vinho de Cabernet Franc cultivado em São Roque foi escolhido na Avaliação Nacional de Vinhos como um dos mais representativos da safra no país, tornando-se o primeiro vinho 100% paulista a atingir tal distinção. Em 2016, foi lançado o rótulo Góes Tempos Philosophia Cabernet Franc Reserva, considerado o vinho ícone da vinícola. Em uma das experiências da vinícola, é possível degustar este rótulo premiado.

Nos anos seguintes, a vinícola Góes lançou novos rótulos da linha Boutique de Góes Tempos, focados em vinhos com uma qualidade mais alta. Os lançamentos incluem, em 2016, o Míneres Syrah (vinho tinto fino seco), e em 2017, o Pétalas Cabernet Franc (vinho rosé fino seco).

Passeios da Vinícola Góes

A vinícola oferece diversas experiências de enoturismo. As reservas devem ser feitas por meio da plataforma Wine Locals.

Wine Garden

Uma tarde especial na Vinícola Góes, com música ao vivo, food trucks variados e um bar de vinhos para harmonizar o momento. Para as crianças, há um espaço kids (custo adicional). Ao chegar, cada visitante recebe uma taça personalizada de vinho ou espumante, enquanto as crianças ganham suco de uva.

Investimento: R$ 50

R$ 50 Duração: Aproximadamente 6 horas

Aproximadamente 6 horas Dias: Sábados, entre 12h e 18h

(O valor da entrada inclui uma taça de vinho, espumante ou suco de uva. Demais consumos são cobrados à parte.)

Piquenique

O passeio começa com o credenciamento na loja, onde os visitantes retiram os cestos especiais. Com a ajuda de monitores, são conduzidos até os parreirais para um piquenique imersivo.

Valor:

Cesta para duas pessoas: R$ 380

Cesta para dois adultos e uma criança: R$ 420

Cesta para dois adultos e duas crianças: R$ 570

Cesta para três adultos: R$ 570

(Inclui uma variedade de alimentos, vinho ou suco, e outros itens como taças e toalhas para o piquenique.)

Degustação Premium Harmonizada

Os turistas começam a experiência a bordo do Wine Bus, que os leva até os vinhedos, enquanto desfrutam da paisagem e aprendem sobre a região e o cultivo das uvas. Ao chegar, a degustação orientada de quatro rótulos premium é harmonizada com uma tábua de aperitivos.