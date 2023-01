O tênis de corrida mais confortável do mundo chega ao Brasil

É possível apontar o tênis de corrida mais confortável do mundo? Segundo a Asics, sim. A marca de origem japonesa acaba de anunciar o lançamento da última versão do modelo Gel-Nimbus, com novas tecnologias de aterrisagem e amortecimento.

O Gel-Nimbus 25 passou por um teste independente no instituto The Biomechanics Lab, no sul da Austrália. Foram avaliados outros três tênis de concorrentes e o seu antecessor, o Gel-Nimbus 24. A principal qualidade avaliada foi mesmo o conforto.

Foram recrutados para o teste 100 corredores, sendo 52 homens e 48 mulheres. O estudo foi realizado durante oito semanas. Os participantes correram com os cinco pares, que tiveram o design modificados para não serem reconhecidos pelos atletas.

Os participantes do teste tiveram de correr em uma esteira instrumentada a um ritmo de 10 quilômetros por hora por três minutos e avaliaram o conforto de cada par de tênis um com base em diversos critérios, como amortecimento no calcanhar e no antepé, estabilidade do calçado e flexibilidade no antepé.

O Gel-Nimbus 25 teve as melhores notas entre os cinco pares avaliados. “O conforto é um fator de percepção que não é uma variável biomecânica e não é o mesmo para todos os indivíduos”, afirmou Chris Bishop, podólogo e pesquisador adjunto da Universidade da Austrália do Sul.

Melhor amortecimento e aterrisagem

O novo tênis da Asics apresenta a tecnologia PureGEL, em substituição à anterior, o GEL. Dessa forma cria aterrissagens mais leves. A tecnologia não é visível do lado de fora do tênis. Fica integrada na entressola para proporcionar melhor absorção e passadas mais suaves.

O Gel-Nimbus 25 também traz a tecnologia de amortecimento FF Blast Plus Eco, com 20% a mais de espuma em comparação aos lançamentos anteriores. O uso do material reforça o pilar de sustentabilidade da marca, já que é produzido com pelo menos 20% de material de base biológica de fontes renováveis, como sobras do processamento de açúcar.

O conforto vem também da nova construção de língua e gola de malha, mais macia, respirável e elástica. Segundo a Asics, o detalhe proporciona ajuste mais adaptável, ajudando o calçado a ser uma espécie de extensão do pé, tornando cada passada mais confortável e suave.

“Sabíamos que nosso ambicioso objetivo de 'criar o tênis de corrida mais confortável' exigiria ainda mais trabalho de design e desenvolvimento, testes internos e externos, além da validação do consumidor”, diz Laura Bolgen, gerente sênior global de produtos running na Asics.

“Como equipe, estamos orgulhosos do que conseguimos realizar ao longo dos mais de 18 meses de trabalho. Esperamos que todos os corredores sintam a diferença que esse modelo tem a oferecer”, complementa.

O tênis estará disponível nas lojas a partir de 1 de fevereiro nas lojas físicas e online da Asics, além de pontos de venda de parceiros, ao preço de 1.199,99 reais.

