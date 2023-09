Conheça o programa para atletas amadores se tornarem profissionais

Acompanhamento nutricional, fisioterápico e personal trainer são alguns dos auxílios que envolvem a rotina de um atleta profissional. Porém, atletas amadores podem ter a mesma assessoria que um esportista de elite, seja para uma corrida de 5 quilômetros, uma prova aquática ou uma competição de artes marciais. Esta é a nova proposta da Lapinha Spa, um programa de esporte e performance.

“O atleta amador, em especial no Brasil, não tem espaço para se preparar em um local imersivo. Sabemos que é um mercado gigantesco com diversas provas de corridas, ciclismo e natação amadoras, com um público que leva a sério”, diz Bruno Colontoni, médico cardiologista e maratonista, idealizador do programa da Lapinha Spa.

“Mesmo não sendo atletas profissionais, muitas vezes os atletas amadores têm um desempenho de nível alto e topam investir em uma experiência como esta”, diz Colontoni que também testou o programa. “Segundo a medicina do esporte, são considerados atletas aqueles que praticam algum esporte com um determinado objetivo”.

O programa começa antes mesmo de chegar na cidade de Lapa, no Paraná, com conversas com os profissionais que já acompanham o atleta.

Nutricionistas, professores de Educação Física ou qualquer profissional médico que acompanhe o atleta são comunicados sobre o programa para que todas as informações de saúde sejam esclarecidas.Já no spa, em meio a 150 hectares de mata preservada, horta orgânica, lago para prática de stand up paddle, também foram inseridas trilhas específicas para corrida e bicicleta.

O acompanhamento inclui consultas médicas e plano de metas, consulta com fisioterapeuta, orientação do educador físico, dieta personalizada, tratamento de crioterapia pós treino, tratamento com bota de compressão, personal trainer durante a semana, massagem miofascial e thai e sauna para recuperação muscular.

O programa, porém, não se limita apenas às modalidades do triatlo. A academia do spa foi adaptada para se transformar um estúdio funcional, com “treinadores satélites”, ou seja, profissionais capazes de ensinar diversas modalidades. “Nossos professores não precisam ser especialistas em todas as modalidades, pois temos consultores que acompanham à distância a evolução desse hóspede, caso seja uma área que não temos especialidades. Por exemplo, um atleta do vôlei não terá treinamento de fundamentos, mas físico”, diz.

O recomendado são de sete a dez dias de imersão no programa, com valores a partir de R$ 15.545,70.

Para além do corpo físico, a mente também é trabalhada no programa. “A primeira forma de tratar a mente é com sono de qualidade. Entre às 21h e 21h30 o atleta vai dormir, e bem”, diz. Também há psiquiatras que podem fazer abordagens comportamentais relacionadas a questões emocionais.

“Estou indo fazer a melhor prova da minha vida”, atesta o médico maratonista após uma semana de treinamentos em julho para a maratona que irá participar na próxima semana em Chicago.