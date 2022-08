O que é a minissérie Respire!, com Melissa Barrera, que faz sucesso na Netflix?

É verdade que a minissérie Respire! (Keep Breathing) estreou na Netflix há menos de uma semana. Mas já foi tempo suficiente para o suspense protagonizado pela mexicana Melissa Barrera chegar à lista de títulos em alta na plataforma de streaming – e movimentar as redes sociais. Na história, uma advogada é a única sobrevivente de um acidente de avião em meio a florestas do Canadá.

Quem é a atriz Melissa Barrera

No papel principal está a atriz latina que, nos últimos anos, participou da série Club de Cuervos, do musical Em um Bairro de Nova York, além de os longas-metragens Pânico 5, Carmen e Bed Rest. Mas as funções vão além da atuação, já que a mexicana também trabalhou como produtora. E, para o ano que vem, já está confirmada a participação de Melissa Barrera na continuação de Pânico.

Qual é a história da minissérie Respire!

Com seis episódios (todos disponíveis na Netflix), a minissérie Respire! retrata a luta da personagem Liv para se manter viva, não somente diante de todos desafios impostos pela natureza ao redor, mas também pelos traumas do passado. Fazem parte do elenco Jeff Wilbusch, Austin Stowell, Juan Pablo Espinosa, e Florencia Lozano; na direção, se dividem Maggie Kiley e Rebecca Rodriguez.

Assista ao trailer de Respire!, da Netflix